Понадобится уксус и средство для мытья посуды: как до блеска отмыть стекло душевой кабины

Этот лайфхак спасет вашу душевую кабину от налета и разводов

Ванная комната с душевой кабиной есть у многих в доме. Бывает так, что стекло этой кабины покрывается налетом от воды и остатками от мыльных средств для мытья. В результате она выглядит неопрятно и требует тщательной очистки. Помыть стекло душевой можно с помощью уксуса и моющего средства для посуды.

"Телеграф" расскажет, как в два этапа эффективно отмыть душевую кабину, чтобы она блестела.

Лайфхак с уксусом и моющим для посуды

Проблема с загрязнением душевой кабины состоит в том, что на это влияет как известковый налет от воды, так и остатки мыльных средств для мытья, типа шампуней или гелей для душа. Поэтому и очищать стекло нужно в два этапа, пишет Express.

Сначала очистите душевую от остатков мыльных средств. Для этого чайную ложку жидкого средства для мытья посуды разведите в половине литра горячей воды. Перелейте это средство в емкость с пульверизатором и нанесите на стенки душевой. После того хорошо протрите и смойте водой.

После этого нужно бороться с остатками известкового налета и разводов. Для этого распылите на стекло кабины раствор (один к одному) белого уксуса и воды. Кислота очистит стенки кабины от белого налета.

Таким образом вы в два этапа очистите душевую кабину, чтобы она блестела чистотой. Кроме того, уксус создает защитный слой, так что налет еще не скоро появится.

