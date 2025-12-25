Жирне деко не затьмарить свято: як швидко і без зусиль відмити його після запікання

Є простий народний засіб, який ефективно очистить жирне деко

Під час свят господині багато готують, особливо часто в цей час запікають м’ясо в духовці. Після приготування цієї страви деко залишається брудним і жирним. Щоб не затьмарювати собі свято, потрібно відразу його помити. І для цього є ефективний народний засіб.

"Телеграф" розповідає, як швидко та без зайвих зусиль очистити деко після запікання м’яса чи інших жирних страв.

Лайфхак із содою та лимоном

Кислота в лимонному соку в комплексі з содою стає відмінним засобом для миття дечок і форм для запікання. Ці компоненти добре очищають жир і бруд на поверхнях, залишаючи чистоту і блиск, пише Express.

Фото: згенеровано ІІ Gemini

Все, що вам потрібно зробити, це намочити дечку, а потім замість хімічного засобу для миття посуду, використовувати лимон і соду. Розріжте лимон на дві рівні частини, трохи стисніть щоб виділився сік, потім посипте содою і починайте інтенсивно терти забруднені поверхні листа.

Після невеликих зусиль ви помітите, що жирні плями буквально розчиняються. Після очищення лимоном і содою, промийте деко під проточною водою, як зазвичай, і воно буде чистим та свіжим.

Найкраще очищати дечки і форми для запікання відразу після приготування страв, поки жир не встиг засохнути. Інакше потім виводити його буде складніше.

