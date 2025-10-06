До смешного просто: что сделать, чтобы в чайнике не появлялся налет

Вы будете удивлены, как не додумались до этого раньше

Известковый налет в чайнике — вечная проблема многих хозяек. Он не только ухудшает вид техники, но и может влиять на вкус горячих напитков. А избавиться от него бывает непросто. Однако есть простой способ, как не допускать появление белого налета в чайнике.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы в чайнике не появлялся известковый налет.

Лайфхак с чайником, который избавит от налета

Как оказалось, не допускать появление налета в чайнике очень просто — достаточно выливать горячую воду из него, пишет Express. После того, как закипятите воду и сделаете себя чай или кофе, просто вылейте остатки воды из чайника.

Таким образом вы не оставите известковому налету ни единого шанса. Привычка выливать всю жидкость из чайника продлит срок его службы и избавит от проблемы, которую не так просто решить.

Что делать, если налет уже есть?

Есть несколько народных способов очистки чайника от известкового налета. Один из них предусматривает использование уксуса. Залейте в чайник литр воды и добавьте стакан обычного столового уксуса. Доведите до кипения и оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость и хорошо промойте чайник проточной водой. Уксус лучше не использовать для пластиковых чайников.

Второй способ предусматривает использование лимонной кислоты. Растворите 1-2 ст. ложки лимонной кислоты в 1 литре воды. Залейте жидкость в чайник и доведите до кипения, а потом оставьте на 20 минут. После этого промойте чайник и прокипятите в нем простую воду для выведения остатков. Такой способ подходит и для пластиковых и для металлических чайников.

