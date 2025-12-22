Понадобится уксус и немного воды: как предотвратить появление конденсата на окнах

С проблемой конденсата многие сталкиваются каждую зиму

Появление конденсата на окнах в холодный период года — естественное явление, однако оно может привести к образованию сырости и даже плесени. Бороться с этой проблемой можно с помощью домашнего средства, которое легко приготовить своими руками.

"Телеграф" рассказывает, как убрать конденсат на окнах и предотвратить его появление.

Как бороться с конденсатом на окнах?

Чтобы убрать конденсат и предотвратить его появление, нужно сделать специальный домашний раствор, пишет Express. Для этого смешайте две чашки воды с двумя чашками белого уксуса, а потом добавьте еще несколько капель средства для мытья посуды.

Перелейте этот раствор в емкость с пульверизатором и нанесите на окна с конденсатом. Затем хорошенько протрите окно и в конце вытрите насухо чистой салфеткой-микрофиброй.

Белый уксус образует защитный слой на стекле, а мыло снижает поверхностное натяжение капель воды на вашем окне. Таким образом вы предотвратите появление конденсата в будущем. Кроме того, обычный столовый уксус — эффективное средство от плесени, которое предотвратит ее появление на окнах после конденсата.

