Протрите унитаз лимоном и забудете о пятнах и запахе: простой лайфхак от известкового налета

Это натуральное средство быстро очистит унитаз от пятен и потеков

Пятна от известкового налета — частая проблема, которая возникает в ванной комнате и портит ее опрятный вид. Бороться с этой проблемой можно и бытовой химией, купленной в магазине, но есть способы дешевле и эффективнее.

"Телеграф" рассказывает, как с помощью лимона очистить унитаз от пятен известкового налета.

Лайфхак с лимоном для унитаза

Известковый налет появляется на унитазах и другой сантехнике из-за жесткой воды, пишет Express. Он имеет свойство накапливаться в виде рыжеватых или серых пятен на стенках унитаза, которые портят вид после уборки ванной комнаты.

Если обычные средства, типа бытовой химии или отбеливателей не помогают, попробуйте бороться с проблемой налета с помощью обычного лимона. Кислота способна вступать в реакцию с карбонатом кальция (которым и является известковый налет) и эффективно удалять его со стенок унитаза.

Все что нужно сделать — это надеть перчатки, разрезать лимон на две половинки и протереть ими стенки унитаза. При желании вы можете также налить свежий лимонный сок в пустой пульверизатор и распылить раствор на пятна в унитазе. Оставьте натертый унитаз на 10-15 минут, чтобы налет растворился и смойте все это водой.

После очистки лимонной кислотой налет еще долго не появится на вашем унитазе. А когда снова начнет накапливаться, повторите очистку лимоном.

