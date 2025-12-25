Один из самых опасных районов Харькова? Почему харьковская Сортировка имеет такую репутацию (фото, видео)

Ограниченная инфраструктура и сложная транспортная доступность повлияли на восприятие района

Среди районов Харькова местность Сортировка давно имеет репутацию одного из самых криминогенных — и она сформировалась не только по городским слухам. За последние годы здесь произошло несколько резонансных преступлений, запечатлевшихся в памяти горожан.

"Телеграф" разбирался, что известно о микрорайоне, откуда такое название и почему его считают таким опасным.

Всколыхнувшие убийства Харьков

В 2013 году на Сортировке произошло убийство женщины, в котором подозревали ее мужа: тело пытались скрыть в лесополосе. В 2017 году на улице Беркоса рецидивист жестоко убил 54-летнюю женщину во время ограбления, его заинтересовали золотые серьги. В 2019 году нашли тело 14-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями — в убийстве признался ее бывший парень. Именно такие истории и закрепили за районом статус опасного, куда по шуткам местных не спешат заезжать ни такси, ни полиция.

Уголовный флер района

"Район очень тихий, очень-очень, настолько, что ни милиция, ни полиция туда лишний раз не заходят, даже если вызываешь. Потому что там живут в основном преступники, бывшие и беглые, и действующие, все, короче. Живут они там неплохо, даже богато, и в целом мирно, у своих не воруют. Но если вы к ним не принадлежите, то лучше не селиться там", — так описывали Сортировку за несколько лет до полномасштабного вторжения.

Сортировка на карте Харькова/Источник: openstreetmap

По оценкам журналистов, Сортировка вместе с прилегающей к ней Ивановкой получили лишь 14 баллов из 30 за комфортность жизни. Достаточно опасно, инфраструктура ограничена, нет крупных супермаркетов и современных медицинских учреждений, а транспортное сообщение сводится к нескольким маршруткам.

Вид на Сортировку. Фото: wikimapia.org

История Сортировки

Сортировка — это не только сплошная криминальная хроника. Микрорайон является исторической частью Холодногорского района и получил свое название от большого железнодорожного узла – станции Харьков-Сортировочный, открытой в 1931 году. Станция выполняла стратегическую функцию по распределению грузовых поездов, а до 2022 здесь даже работал пограничный контроль на направлении Харьков — Белгород. Именно железная дорога сформировала вид района: рядом с путями появились депо, а впоследствии жилая застройка.

Константино-Еленинский храм Фото: facebook.com/sortirovka.kh

На рубеже XIX-XX веков Сортировка выглядела совсем иначе — как уютный дачный поселок неподалеку Малой Даниловки. Здесь жил и работал известный художник Михаил Беркос, именем которого сегодня названа одна из центральных улиц района. До наших дней сохранились и уникальные архитектурные объекты: двойная водонапорная башня конца XIX века и Константино-Еленинский храм 1907 г., который резко контрастирует с промышленным ландшафтом. Перед полномасштабным вторжением городские власти планировали реконструкцию Алексеевского лугопарка, к которому прилегает Сортировка, чтобы создать там рекреационную зону.

Пляж на сортировке Фото: 057.ua

