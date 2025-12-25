Укр

Один из самых опасных районов Харькова? Почему харьковская Сортировка имеет такую репутацию (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сортировка многогранная Новость обновлена 25 декабря 2025, 17:11
Сортировка многогранная. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ограниченная инфраструктура и сложная транспортная доступность повлияли на восприятие района

Среди районов Харькова местность Сортировка давно имеет репутацию одного из самых криминогенных — и она сформировалась не только по городским слухам. За последние годы здесь произошло несколько резонансных преступлений, запечатлевшихся в памяти горожан.

"Телеграф" разбирался, что известно о микрорайоне, откуда такое название и почему его считают таким опасным.

Всколыхнувшие убийства Харьков

В 2013 году на Сортировке произошло убийство женщины, в котором подозревали ее мужа: тело пытались скрыть в лесополосе. В 2017 году на улице Беркоса рецидивист жестоко убил 54-летнюю женщину во время ограбления, его заинтересовали золотые серьги. В 2019 году нашли тело 14-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями — в убийстве признался ее бывший парень. Именно такие истории и закрепили за районом статус опасного, куда по шуткам местных не спешат заезжать ни такси, ни полиция.

Уголовный флер района

"Район очень тихий, очень-очень, настолько, что ни милиция, ни полиция туда лишний раз не заходят, даже если вызываешь. Потому что там живут в основном преступники, бывшие и беглые, и действующие, все, короче. Живут они там неплохо, даже богато, и в целом мирно, у своих не воруют. Но если вы к ним не принадлежите, то лучше не селиться там", — так описывали Сортировку за несколько лет до полномасштабного вторжения.

Сортировка на карте Харькова
Сортировка на карте Харькова/Источник: openstreetmap

По оценкам журналистов, Сортировка вместе с прилегающей к ней Ивановкой получили лишь 14 баллов из 30 за комфортность жизни. Достаточно опасно, инфраструктура ограничена, нет крупных супермаркетов и современных медицинских учреждений, а транспортное сообщение сводится к нескольким маршруткам.

Вид на Сортировку
Вид на Сортировку. Фото: wikimapia.org

История Сортировки

Сортировка — это не только сплошная криминальная хроника. Микрорайон является исторической частью Холодногорского района и получил свое название от большого железнодорожного узла – станции Харьков-Сортировочный, открытой в 1931 году. Станция выполняла стратегическую функцию по распределению грузовых поездов, а до 2022 здесь даже работал пограничный контроль на направлении Харьков — Белгород. Именно железная дорога сформировала вид района: рядом с путями появились депо, а впоследствии жилая застройка.

Константино-Еленинский храм
Константино-Еленинский храм Фото: facebook.com/sortirovka.kh

На рубеже XIX-XX веков Сортировка выглядела совсем иначе — как уютный дачный поселок неподалеку Малой Даниловки. Здесь жил и работал известный художник Михаил Беркос, именем которого сегодня названа одна из центральных улиц района. До наших дней сохранились и уникальные архитектурные объекты: двойная водонапорная башня конца XIX века и Константино-Еленинский храм 1907 г., который резко контрастирует с промышленным ландшафтом. Перед полномасштабным вторжением городские власти планировали реконструкцию Алексеевского лугопарка, к которому прилегает Сортировка, чтобы создать там рекреационную зону.

Пляж на Сортировке
Пляж на сортировке Фото: 057.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал о районе ХТЗ в Харькове. Его также считали очень уголовным.

Теги:
#История #Харьков #Сортировка