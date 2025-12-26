Большой праздник 26 декабря. Что категорически нельзя делать, чтобы не стать нищим
Узнайте, почему в этот день нельзя выбрасывать хлам из дома
На следующий день после Рождества Христова христиане почитают Матерь Иисуса Христа — Пресвятую Богородицу. В 2025 году по новоюлианскому календарю праздник Собор Пресвятой Богородицы приходится на 26 декабря (8 января по старому стилю).
Праздник посвящен Деве Марии, принявшей благую весть и ставшей матерью Спасителя. Она сыграла важнейшую роль в воплощении Божьего замысла.
Праздник получил название "Собор" в честь почитания православными верующими также святых, связанных с Иисусом Христом и Пресвятой Богородицей. В этот день вспоминают праведного Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня.
В день Собора Пресвятой Богородицы по традиции христиане посещают храм. Они обращаются с молитвами к Деве Марии, просят ее помощи и поддержки в жизненных трудностях и испытаниях. В давние времена накануне этого праздника готовили выпечку и несли ее в церковь для освящения: часть оставляли в храме, а остальные раздавали детям, родным и соседям.
Что нельзя делать 26 декабря
- Варить кисель – к горю в семье.
- Покупать веревки – случится беда.
- Выкидывать битую посуду и другой ненужный хлам из дома — к бедам и несчастьям в новом году.
- Заниматься рукоделием – этим можно было отвадить счастье и удачу от дома.
- Делать все, что связано с деньгами — это может обречь человека на нищету.
Народные приметы 26 декабря
- Стаи ворон летают над головой — будет вьюга.
- Щебечут синицы — жди ночных заморозков.
- Зяблик поет — скоро будет оттепель.
- После заката небо окрашивается в красный цвет — жди лютых морозов.
У кого именины 26 декабря
Сегодня отмечают именины Дмитрий, Михаил, Мария, Григорий, Давид и Иосиф.
Праздники и события 26 декабря
- Международный день крупье (International Croupier Day)
- День подарков (Boxing Day)
Напоминаем, что даты значимых религиозных праздников изменились. Ранее "Телеграф" писал, как теперь по-новому празднуют Маланку, Святого Василия и Крещение.