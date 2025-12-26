Укр

Большой праздник 26 декабря. Что категорически нельзя делать, чтобы не стать нищим

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Автор
Дева Мария
Фото freepik/Телеграф

Узнайте, почему в этот день нельзя выбрасывать хлам из дома

На следующий день после Рождества Христова христиане почитают Матерь Иисуса Христа — Пресвятую Богородицу. В 2025 году по новоюлианскому календарю праздник Собор Пресвятой Богородицы приходится на 26 декабря (8 января по старому стилю).

Праздник посвящен Деве Марии, принявшей благую весть и ставшей матерью Спасителя. Она сыграла важнейшую роль в воплощении Божьего замысла.

Праздник получил название "Собор" в честь почитания православными верующими также святых, связанных с Иисусом Христом и Пресвятой Богородицей. В этот день вспоминают праведного Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня.

В день Собора Пресвятой Богородицы по традиции христиане посещают храм. Они обращаются с молитвами к Деве Марии, просят ее помощи и поддержки в жизненных трудностях и испытаниях. В давние времена накануне этого праздника готовили выпечку и несли ее в церковь для освящения: часть оставляли в храме, а остальные раздавали детям, родным и соседям.

выпечка в праздник
Фото: freepik

Что нельзя делать 26 декабря

  • Варить кисель – к горю в семье.
  • Покупать веревки – случится беда.
  • Выкидывать битую посуду и другой ненужный хлам из дома — к бедам и несчастьям в новом году.
  • Заниматься рукоделием – этим можно было отвадить счастье и удачу от дома.
  • Делать все, что связано с деньгами — это может обречь человека на нищету.

Народные приметы 26 декабря

  • Стаи ворон летают над головой — будет вьюга.
  • Щебечут синицы — жди ночных заморозков.
  • Зяблик поет — скоро будет оттепель.
  • После заката небо окрашивается в красный цвет — жди лютых морозов.

У кого именины 26 декабря

Сегодня отмечают именины Дмитрий, Михаил, Мария, Григорий, Давид и Иосиф.

Праздники и события 26 декабря

  • Международный день крупье (International Croupier Day)
  • День подарков (Boxing Day)

Напоминаем, что даты значимых религиозных праздников изменились. Ранее "Телеграф" писал, как теперь по-новому празднуют Маланку, Святого Василия и Крещение.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Собор Пресвятой Богородицы