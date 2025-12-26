Велике свято 26 грудня. Що категорично не можна робити, щоб не стати жебраком
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому цього дня не можна викидати мотлох з дому
Наступного дня після Різдва Христового християни вшановують Матір Ісуса Христа — Пресвяту Богородицю. У 2025 році за новоюліанським календарем свято Собор Пресвятої Богородиці припадає на 26 грудня (8 січня за старим стилем).
Свято присвячене Діві Марії, яка прийняла благу звістку і стала матір’ю Спасителя. Вона відіграла найважливішу роль у втіленні Божого задуму.
Свято отримало назву "Собор" на честь шанування православними вірянами також святих, пов’язаних з Ісусом Христом та Пресвятою Богородицею. Цього дня згадують праведного Йосипа Обручника, царя Давида та святого Якова, брата Господнього.
У день Собору Пресвятої Богородиці за традицією християни відвідують храм. Вони звертаються з молитвами до Діви Марії, просять її допомоги та підтримки у життєвих труднощах та випробуваннях. У давнину напередодні цього свята готували випічку і несли її до церкви для освячення: частину залишали в храмі, а решту роздавали дітям, рідним та сусідам.
Що не можна робити 26 грудня
- Варити кисіль — до горя у сім’ї.
- Купувати мотузки – трапиться біда.
- Викидати битий посуд та інший непотрібний мотлох з дому — до бід та нещасть у новому році.
- Займатися рукоділлям – цим можна було відвадити щастя та удачу від дому.
- Робити все, що пов’язано з грошима — це може приректи людину на злидні.
Народні прикмети 26 грудня
- Зграї ворон літають над головою — буде завірюха.
- Щебечуть синиці — чекай на нічні заморозки.
- Зяблик співає — скоро буде відлига.
- Після заходу сонця небо забарвлюється у червоний колір — чекай на люті морози.
У кого іменини 26 грудня
Сьогодні відзначають іменини Дмитро, Михайло, Марія, Григорій, Давид та Йосип.
Свята та події 26 грудня
- Міжнародний день круп’є (International Croupier Day)
- День подарунків (Boxing Day)
Нагадуємо, що дати значних релігійних свят змінились. Раніше "Телеграф" писав, як тепер по-новому святкують Маланку, Святого Василя та Водохреща.