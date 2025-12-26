Велике свято 26 грудня. Що категорично не можна робити, щоб не стати жебраком

Дізнайтеся, чому цього дня не можна викидати мотлох з дому

Наступного дня після Різдва Христового християни вшановують Матір Ісуса Христа — Пресвяту Богородицю. У 2025 році за новоюліанським календарем свято Собор Пресвятої Богородиці припадає на 26 грудня (8 січня за старим стилем).

Свято присвячене Діві Марії, яка прийняла благу звістку і стала матір’ю Спасителя. Вона відіграла найважливішу роль у втіленні Божого задуму.

Свято отримало назву "Собор" на честь шанування православними вірянами також святих, пов’язаних з Ісусом Христом та Пресвятою Богородицею. Цього дня згадують праведного Йосипа Обручника, царя Давида та святого Якова, брата Господнього.

У день Собору Пресвятої Богородиці за традицією християни відвідують храм. Вони звертаються з молитвами до Діви Марії, просять її допомоги та підтримки у життєвих труднощах та випробуваннях. У давнину напередодні цього свята готували випічку і несли її до церкви для освячення: частину залишали в храмі, а решту роздавали дітям, рідним та сусідам.

Фото: freepik

Що не можна робити 26 грудня

Варити кисіль — до горя у сім’ї.

— до горя у сім’ї. Купувати мотузки – трапиться біда.

– трапиться біда. Викидати битий посуд та інший непотрібний мотлох з дому — до бід та нещасть у новому році.

та інший — до бід та нещасть у новому році. Займатися рукоділлям – цим можна було відвадити щастя та удачу від дому.

– цим можна було відвадити щастя та удачу від дому. Робити все, що пов’язано з грошима — це може приректи людину на злидні.

Народні прикмети 26 грудня

Зграї ворон літають над головою — буде завірюха.

Щебечуть синиці — чекай на нічні заморозки.

Зяблик співає — скоро буде відлига.

Після заходу сонця небо забарвлюється у червоний колір — чекай на люті морози.

У кого іменини 26 грудня

Сьогодні відзначають іменини Дмитро, Михайло, Марія, Григорій, Давид та Йосип.

Свята та події 26 грудня

Міжнародний день круп’є (International Croupier Day)

День подарунків (Boxing Day)

Нагадуємо, що дати значних релігійних свят змінились. Раніше "Телеграф" писав, як тепер по-новому святкують Маланку, Святого Василя та Водохреща.