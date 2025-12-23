Это не взлом телефона: почему во время обстрелов не работает навигация и показывает неправильное время

Навигация во время тревог может показывать местонахождение в других странах или городах.

Во время воздушных тревог навигация в телефоне или специальных устройствах может не работать. Также, сбивается время и геолокация, из Киева можно "попутешествовать" в Брянск или Испанию. Это не взлом, а результат работы противовоздушной обороны.

Такое явление возникает, когда работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ВСУ применяют для противодействия ракетам и дронам. Во время атак используется так называемый GPS-спуфинг – подмена спутниковых координат. Вражеские беспилотники получают фальшивые сигналы, теряют ориентацию или изменяют маршрут, однако побочным эффектом становятся сбои в гражданских навигационных системах.

Что делать, если часы и GPS сбились

Специалисты Генштаба ВСУ советуют на время воздушных тревог выключать автоматическое определение времени и часового пояса и выставлять их вручную. Если геолокация отображается некорректно, следует временно выключить GPS.

Отметим, что карты и такси можно использовать, задавая адрес или точку вручную. Водителям рекомендуют заранее изучать маршруты, пользоваться оффлайн-картами, ориентироваться на дорожные знаки и при необходимости останавливаться, чтобы уточнить направление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае, если подобные проблемы начались во время вызова такси, есть шанс вернуть деньги за вызов. Ведь в таком случае в приложении передается некорректное местоположение заказчика.