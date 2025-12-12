Эта ошибка в метро может стать смертельной: почему нельзя прыгать на рельсы за упавшим телефоном и что делать

Дмитрий Комаров показал, насколько опасно пытаться спуститься на рельсы в подземке

Люди нередко роняют на пути в метрополитене ценные вещи, например, дорогие мобильные телефоны. Однако прыгать за ними ни в коем случае нельзя. Такие действия опасны для жизни.

Ведущий Дмитрий Комаров в выпуске "Світ навиворіт" рассказал, в чем заключается опасность и как нужно поступать в таких случаях.

Почему нельзя прыгать на рельсы метро за упавшей вещью

По словам сотрудников подземки, телефон может упасть на рельсы, когда человек, входя в вагон, неудачно кладет гаджет в карман. Бывают и другие истории – на пути может оказаться даже обувь или обручальное кольцо.

Некоторые пассажиры пытаются спуститься вниз, чтобы достать упавшую вещь. Делать это ни в коем случае нельзя, поскольку рельсы и другое оборудование находятся под напряжением. Одно прикосновение и смертельный удар током гарантирован.

Как достать предмет, упавший на рельсы метро

Если с вами приключилась такая неприятность, необходимо обратиться к дежурному по станции или другому сотруднику метрополитена. Чтобы достать вещь, упавшую на рельсы, работники подземки применяют специальную изолированную штангу, похожую на манипулятор робота. При этом дополнительно используются диэлектрические перчатки.

Как выяснилось, если предмет находится ближе к другой стороне пути, его невозможно достать и таким образом. Тогда упавшую вещь дежурной по станции приносят сотрудники ночной смены, которые делают обход путей. В таком случае пассажиру нужно прийти за предметом утром.

