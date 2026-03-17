Все регионы России в опасности: куда уже достают дроны Украины и почему все обвиняют Шойгу (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В РФ фактически признали, что не могут защитить небо
Украинские дроны уже начали долетать и до Урала, что очень беспокоит Кремль. Там заявили, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности".
Как сообщают росСМИ, БПЛА атаковали российский химический завод в Кирово-Чепецке в Кировской области. Он входит в компанию "Уралхим".
"Урал еще недавно был недостижим для воздушных ударов с Украины, а сегодня находится в зоне непосредственной угрозы", — сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В своем заявлении он подчеркнул, что в 2025 году почти в четыре раза увеличилось количество украинских атак на инфраструктуру РФ. Кремль беспокоится, что динамика развития средств поражения у Киева такова, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности".
Заметим, что Урал находится на расстоянии более 2 тысяч км от Украины, а Кировская область — более 1 тысячи км. То есть дроны Сил обороны уже могут преодолевать и поражать цели на таких больших расстояниях.
Как реагируют россияне на атаку по Уралу
Российские пропагандисты достаточно резко отреагировали на слова Шойгу о досягаемости БПЛА к Уралу. Есть даже сообщение, что благодаря его заместителям, о которых уже возбуждены судебные дела, ПВО России не может защитить небо.
"Так ему и спасибо. И его заместителям, в отношении которых сейчас идет уголовное судопроизводство", — пишут пропагандисты.
В комментариях россияне пишут:
- Так спасибо Шойгушатнику за это.
- Что дальше? Удар по Якутску?
- Всё под контролем.
- "И все благодаря мне"
- И кто в этом виноват интересно?
- "СВО" идет по плану. Владивосток остался.
