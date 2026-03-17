Все регионы России в опасности: куда уже достают дроны Украины и почему все обвиняют Шойгу (карта)

Татьяна Крутякова
БЛПА и дым Новость обновлена 17 марта 2026, 13:50
БЛПА и дым.

В РФ фактически признали, что не могут защитить небо

Украинские дроны уже начали долетать и до Урала, что очень беспокоит Кремль. Там заявили, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности".

Как сообщают росСМИ, БПЛА атаковали российский химический завод в Кирово-Чепецке в Кировской области. Он входит в компанию "Уралхим".

"Урал еще недавно был недостижим для воздушных ударов с Украины, а сегодня находится в зоне непосредственной угрозы", — сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В своем заявлении он подчеркнул, что в 2025 году почти в четыре раза увеличилось количество украинских атак на инфраструктуру РФ. Кремль беспокоится, что динамика развития средств поражения у Киева такова, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности".

Заметим, что Урал находится на расстоянии более 2 тысяч км от Украины, а Кировская область — более 1 тысячи км. То есть дроны Сил обороны уже могут преодолевать и поражать цели на таких больших расстояниях.

Урал на карте
Расстояние между Украиной и Уралом на карте
Кировская область на карте
Расстояние от Украины до Кировской области на карте

Как реагируют россияне на атаку по Уралу

Российские пропагандисты достаточно резко отреагировали на слова Шойгу о досягаемости БПЛА к Уралу. Есть даже сообщение, что благодаря его заместителям, о которых уже возбуждены судебные дела, ПВО России не может защитить небо.

"Так ему и спасибо. И его заместителям, в отношении которых сейчас идет уголовное судопроизводство", — пишут пропагандисты.

Сообщение пропагандистов
В комментариях россияне пишут:

  • Так спасибо Шойгушатнику за это.
  • Что дальше? Удар по Якутску?
  • Всё под контролем.
  • "И все благодаря мне"
  • И кто в этом виноват интересно?
  • "СВО" идет по плану. Владивосток остался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российский военный вывел из строя судно Черноморского флота.

#Урал #Атака #Дроны