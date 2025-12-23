У фермера свинина по 70 грн, а в магазине по 300 грн. Почему так выходит

Цена живой массы свинины и самого мяса – это разные вещи

На этапе закупки у фермеров себестоимость одного килограмма свинины составляет около 70 грн, но в супермаркетах цены стартуют от 200 грн. У многих людей возникает вопрос: почему так вышло.

Что нужно знать:

Себестоимость мяса на ферме считается на живую массу

До попадания на прилавок продукция проходит немало этапов подготовки.

Об этом рассказал аналитик мясного рынка Николай Бабенко "Телеграфу" в материале "Сколько будет стоить свинина перед Новым годом (инфографика)".

По словам эксперта, многие потребители не понимают: если закупочная цена 70 гривен, почему в магазине свинина стоит 200-300 гривен. Ведь считают, что стоимость не может вырасти в три-четыре раза. Но Бабенко подробно объяснил механизм ценообразования.

Цены на свинину в декабре 2025

"Если мы говорим о живых свиньях и о реализации мяса, то мясо, выход от живой свиньи, ровно 50%. Не на кости, а именно мясо", — рассказал аналитик мясного рынка.

Выходит, что при цене живого веса 70 гривен себестоимость мяса на свинокомплексе уже составляет 140 гривен. К этому прилагается транспортировка, забой, доставка в торговую сеть, наценка переработчика и розничная наценка. Таким образом, в супермаркетах украинцы видят цену в разы выше.

По данным "Минфина", по состоянию на начало декабря в магазинах цены стартуют от 266 гривен (грудинка), средняя цена ошейка — 334 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле цены на полках супермаркетов бьют рекорды, а отключение света ни при чем.