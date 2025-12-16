В Украине обвалились цены на свинину: почему фермеры продают мясо себе в убыток

Из-за демпинга некоторые хозяйства не могут реализовать мясо по соответствующим качествам.

В Украине за последний месяц резко упали цены на свинину – снижение превысило 30%. Речь идет о закупочных ценах на живой вес свиней.

Что нужно знать:

Реализационная цена упала примерно со 100 до 70 грн за килограмм живого веса

Фермеры работают на грани убытков

Основная причина – вспышки африканской чумы свиней в семи областях

Из-за отсутствия компенсаций хозяйства массово продают поголовье

Для отрасли это критический показатель, объяснил аналитик мясного рынка Николай Бабенко в комментарии "Телеграфу". По словам эксперта, при себестоимости производства около 50 грн за килограмм раньше реализационная цена достигала 100 грн, тогда как сейчас она упала примерно до 70 грн.

Основной причиной обвала цен стали новые вспышки африканской чумы свиней. Очаг заболевания зафиксирован в пяти западных областях Украины, а также в Черниговской и Киевской областях. Бабенко напомнил, что в 2024 году АЧС привела к потере до 40% поголовья свиней и тогда цены опускались ниже себестоимости — менее 50 грн за килограмм.

Фермеры вынуждены продавать мясо в убыток из-за отсутствия компенсаций за уничтоженное поголовье, фактически за половину стоимости.

Свинокомплексы, возникающие вспышкой АЧС из-за отсутствия компенсаций за свиней в случае заболевания, они продают сверхурочно все возрастно-весовые группы свиней. Николай Бабенко, аналитик мясного рынка

В таком случае свиньи за низкую цену провоцируют снижение стоимости и животных от хозяйств, где не выявлено болезни — фермеры не могут продать кондиционных свиней по более высокой цене.

Цены на свинину в ноябре

По словам эксперта, нынешняя ситуация почти полностью повторяет сценарий 2024 года, когда выход на рынок инфицированных животных от крупных производителей повлек за собой общий ценовой обвал в отрасли.

Ранее "Телеграф" предлагал сравнить, насколько изменились цены в Украине за год. Несмотря на всеобщее удешевление мяса свиней, стоимость его в магазинах все же ощутимо возросла.