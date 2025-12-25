Есть несколько правил: эксперт рассказал, как выбрать качественное мясо к праздничному столу
В Украине на цену свинины могут влиять вспышки АЧС
В праздничные дни Украину может наводнить поток дешевого мяса. Но покупать его может быть опасно, поскольку некоторые дельцы будут пытаться продать мясо больных животных.
Хотя в Украине действуют механизмы контроля, наибольшей опасностью все еще является мясо инфицированных АЧС животных. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал частный заготовитель мяса из Киевской области Александр.
Как не купить мясо больного животного
По словам эксперта, сейчас самая большая опасность — купить продукцию от животных, инфицированных африканской чумой свиней (АЧС). Этот вирус не слишком опасен для людей, но такое мясо имеет специфический запах. Признаки некачественного мяса:
- Специфический неприятный запах;
- При варке выделяет резкий аромат;
- Цвет может быть нетипичным.
Также Александр рассказал о системе контроля. После убоя необходимо поехать на базар за ветеринарной справкой. Там на партии мяса делают клеймение и ветеринарные анализы на заболевания. Если выявляют заболевание, мясо отправляют на утилизацию или тушенку.
"Нет такого бардака, как когда-то был, торговали кто чем попало", — говорит Александр.
Где лучше покупать мясо
Эксперт рекомендует всегда обращать внимание на наличие ветеринарной документации. На базарах производится обязательное клеймение, а в супермаркетах выдают сертификаты качества.
По его словам, это все проверяется очень досконально. Следует помнить главное правило – если цена слишком низкая, это может быть признаком проблемной продукции.
Что такое АЧС
Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Следует знать, что:
- африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи;
- смертность свиней может достигать 100%;
- вылечить АЧС невозможно – вакцины и лекарств нет. Поэтому единственный метод борьбы с заболеванием – умерщвлять и сжигать больных свиней, чтобы не допустить распространения вируса;
- при вспышке АЧС все поголовье свиней в радиусе 3 км под угрозой уничтожения;
- признаки заболевания проявляются у свиней через 3-12 суток после заражения;
Вирус болезни может сохраняться:
- в замороженном мясе (-20 ° C) — бесконечно;
- в копченой колбасе и мясопродуктах – в течение 5 месяцев и более;
- в солонине — до года;
- вирус убивает термическую обработку продолжительностью не менее часа при 50 °C.
В Украине заболевание преимущественно поражает частные хозяйства и небольшие фермы. Основная причина – владельцы свиней игнорируют простые, однако обязательные правила недопущения заболевания.
