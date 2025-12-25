Есть несколько правил: эксперт рассказал, как выбрать качественное мясо к праздничному столу

В Украине на цену свинины могут влиять вспышки АЧС

В праздничные дни Украину может наводнить поток дешевого мяса. Но покупать его может быть опасно, поскольку некоторые дельцы будут пытаться продать мясо больных животных.

Хотя в Украине действуют механизмы контроля, наибольшей опасностью все еще является мясо инфицированных АЧС животных. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал частный заготовитель мяса из Киевской области Александр.

Как не купить мясо больного животного

По словам эксперта, сейчас самая большая опасность — купить продукцию от животных, инфицированных африканской чумой свиней (АЧС). Этот вирус не слишком опасен для людей, но такое мясо имеет специфический запах. Признаки некачественного мяса:

Специфический неприятный запах;

При варке выделяет резкий аромат;

Цвет может быть нетипичным.

Также Александр рассказал о системе контроля. После убоя необходимо поехать на базар за ветеринарной справкой. Там на партии мяса делают клеймение и ветеринарные анализы на заболевания. Если выявляют заболевание, мясо отправляют на утилизацию или тушенку.

"Нет такого бардака, как когда-то был, торговали кто чем попало", — говорит Александр.

Цены на свинину в декабре 2025

Где лучше покупать мясо

Эксперт рекомендует всегда обращать внимание на наличие ветеринарной документации. На базарах производится обязательное клеймение, а в супермаркетах выдают сертификаты качества.

По его словам, это все проверяется очень досконально. Следует помнить главное правило – если цена слишком низкая, это может быть признаком проблемной продукции.

Что такое АЧС

Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Следует знать, что:

африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи;

смертность свиней может достигать 100%;

вылечить АЧС невозможно – вакцины и лекарств нет. Поэтому единственный метод борьбы с заболеванием – умерщвлять и сжигать больных свиней, чтобы не допустить распространения вируса;

при вспышке АЧС все поголовье свиней в радиусе 3 км под угрозой уничтожения;

признаки заболевания проявляются у свиней через 3-12 суток после заражения;

Вирус болезни может сохраняться:

в замороженном мясе (-20 ° C) — бесконечно;

в копченой колбасе и мясопродуктах – в течение 5 месяцев и более;

в солонине — до года;

вирус убивает термическую обработку продолжительностью не менее часа при 50 °C.

В Украине заболевание преимущественно поражает частные хозяйства и небольшие фермы. Основная причина – владельцы свиней игнорируют простые, однако обязательные правила недопущения заболевания.

Профилактика АЧС

