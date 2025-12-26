Море и красивые пляжи не спасут: украинка назвала главные минусы этой европейской страны (видео)

Что скрывается за красивой природой и приятным климатом

Испания привлекает теплым климатом, морем и расслабленным ритмом жизни, но реальность для новых жителей может быть другой. Девушка, прожившая в этой стране три месяца, решила откровенно рассказать о том, с чем ей пришлось столкнуться после переезда.

Жизнь в Испании имеет заметные минусы. Их можно увидеть только после нескольких месяцев проживания, как рассказала Ольга на своей странице в ТикТок.

Высокие налоги

В Испании действует одна из самых высоких налоговых систем в Европе. Даже при минимальных доходах необходимо подавать декларацию и платить обязательные взносы. Из-за сложных правил многие люди обращаются к бухгалтерам, поскольку ошибки могут привести к штрафам.

Сложная бюрократия

Для решения базовых вопросов требуется время и терпение. Запись к врачу, открытие банковского счета или устройство ребенка в школу часто происходят через электронные очереди или неисправные сайты. Личные визиты также не гарантируют быстрого результата, а ожидание может длиться месяцами.

Дорогая аренда жилья

Цены на аренду в популярных городах и районах значительно выросли. Найти доступное жилье сложно, а поиск часто превращается в длительный процесс. Описание в объявлениях не всегда соответствует реальному состоянию квартир.

Языковой барьер

Английским языком владеют не все, особенно в государственных учреждениях, больницах или на почте. Из-за этого даже простые вопросы могут стать проблематичными для иностранцев.

Медленный темп жизни

Испанцы не спешат в повседневных делах. Пунктуальность не всегда соблюдается, а срочные вопросы могут решаться медленно.

