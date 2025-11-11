Украинка показала, как изменилась за три года за границей и открыла портал в "ад" (фото)

Девушка два года работала на заводе

Украинская блогер Юлия Сенич показала, как изменилась за три года жизни за границей и нарвалась на большое количество хейта. Девушка проживает в Германии и два года проработала на заводе.

В своем посте в Facebook Юлия рассказала, что ментально сейчас ей очень тяжело, особенно после поездки домой. По ее словам, война сильно повлияла на ее семью, однако она не может вернуться в Украину.

Девушка показала два фото, как выглядела до начала полномасштабного вторжения и сейчас. За эти три года она два проработала на заводе в Германии, фасовала запчасти. Именно в Германии блогер начала свой творческий путь, она рассказывает людям об интересных и простых рецептах блюд. Однако, по ее словам, даже блог не помог удержать менталку на месте.

Как девушка изменилась за три года жизни за границей

Пост Юлии Сенич

Блогер Юлия Сенич имеет более 140 тыс подписчиков

Кроме того, что девушка ментально чувствует себя не на своем месте, ее еще и настигло сильное акне. На фото хорошо видно, насколько сильно изменили блогера 3 года жизни вне дома.

В комментариях многие пользователи хейтили девушку и из-за ее жалоб, и из-за того, что она назвала Германию "Никчемшиной". Много людей написало, что "раз так плохо — приезжай в Украину и живи в войне". Однако было и немало людей, которые поддержали Юлию, они рассказывали о своем опыте жизни за границей и о том, как сами изменились за это время.

