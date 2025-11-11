Украинка показала, как изменилась за три года за границей и открыла портал в "ад" (фото)
Девушка два года работала на заводе
Украинская блогер Юлия Сенич показала, как изменилась за три года жизни за границей и нарвалась на большое количество хейта. Девушка проживает в Германии и два года проработала на заводе.
В своем посте в Facebook Юлия рассказала, что ментально сейчас ей очень тяжело, особенно после поездки домой. По ее словам, война сильно повлияла на ее семью, однако она не может вернуться в Украину.
Девушка показала два фото, как выглядела до начала полномасштабного вторжения и сейчас. За эти три года она два проработала на заводе в Германии, фасовала запчасти. Именно в Германии блогер начала свой творческий путь, она рассказывает людям об интересных и простых рецептах блюд. Однако, по ее словам, даже блог не помог удержать менталку на месте.
Кроме того, что девушка ментально чувствует себя не на своем месте, ее еще и настигло сильное акне. На фото хорошо видно, насколько сильно изменили блогера 3 года жизни вне дома.
В комментариях многие пользователи хейтили девушку и из-за ее жалоб, и из-за того, что она назвала Германию "Никчемшиной". Много людей написало, что "раз так плохо — приезжай в Украину и живи в войне". Однако было и немало людей, которые поддержали Юлию, они рассказывали о своем опыте жизни за границей и о том, как сами изменились за это время.
