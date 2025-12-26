Море і красиві пляжі не врятують: українка назвала головні мінуси цієї європейської країни (відео)

Що ховається за красивою природою і приємним кліматом

Іспанія приваблює теплим кліматом, морем і розслабленим ритмом життя, але реальність для нових мешканців може бути іншою. Дівчина, яка прожила в цій країні три місяці, вирішила відверто розповісти про те, з чим їй довелося зіткнутися після переїзду.

Життя в Іспанії має помітні мінуси. Їх можна побачити лише після кількох місяців проживання, як розповіла Ольга на своїй сторінці у ТікТок.

Високі податки

В Іспанії діє одна з найвищих податкових систем у Європі. Навіть за мінімальних доходів потрібно подавати декларацію та сплачувати обов’язкові внески. Через складні правила багато людей звертаються до бухгалтерів, оскільки помилки можуть призвести до штрафів.

Складна бюрократія

Для розв'язання базових питань потрібен час і терпіння. Запис до лікаря, відкриття банківського рахунку чи влаштування дитини до школи часто відбуваються через електронні черги або несправні сайти. Особисті візити також не гарантують швидкого результату, а очікування може тривати місяцями.

Дорога оренда житла

Ціни на оренду в популярних містах і районах значно зросли. Знайти доступне житло складно, а пошук часто перетворюється на тривалий процес. Опис у оголошеннях не завжди відповідає реальному стану квартир.

Мовний бар’єр

Англійською мовою володіють не всі, особливо у державних установах, лікарнях або на пошті. Через це навіть прості питання можуть стати проблемними для іноземців.

Повільний темп життя

Іспанці не поспішають у щоденних справах. Пунктуальність не завжди дотримується, а термінові питання можуть вирішуватися повільно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку країну краще обрати для проживання не тільки через низькі ціни та безпеку.