Наследие на оккупированных территориях: как законным владельцам переоформить документы

Процедура проходит по общим правилам

Даже если наследство находится на оккупированной территории, его можно получить законным владельцам. Украина предусмотрела способы, как оформить имущество и защитить свои права.

В Министерстве юстиции Украины подчеркивают, что территория не лишает права на имущество, а лишь влияет на порядок оформления документов через нотариуса. Они объяснили, как это сделать.

Имущество на ВОК: что делать наследнику, чтобы не потерять право на наследство

Наследственное дело обычно оформляют по последнему адресу проживания умершего. Если эта территория сейчас оккупирована или находится в зоне боевых действий, нотариус в любом городе Украины может открыть дело. Он проверяет статус населенного пункта по официальному Перечню зон боевых действий и оккупации.

Если дело уже открывали на оккупированной территории, но продолжить оформление невозможно из-за потери документов или отсутствия доступа, его ведение может взять любой государственный или частный нотариус в Украине после обращения наследника.

Сроки и документы для получения наследства

Обычный срок для принятия наследства — шесть месяцев со дня смерти. Во время военного положения и два года после его завершения действуют исключения. Если смерть зарегистрировали позже месяца после фактической даты, срок отсчитывается со дня государственной регистрации смерти.

Наследник подает заявление вместе с:

свидетельством о смерти;

документами, подтверждающими родственные отношения;

документами о праве собственности на имущество и его государственную регистрацию.

Что делать с наследием на ТОТ. Фото: GlobalBud Ukraine

Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шестимесячного срока, если нет причин для его продления.

Что может усложнить получение наследства

Проблемы возникают из-за:

утраты документов;

оформления прав на разрушенное имущество;

невозможности подтвердить факт смерти на оккупированной территории;

необходимости подтверждать родственные отношения или право собственности через суд.

Юридическую помощь можно получить через систему безвозмездной правовой помощи, которая поддерживает наследников в решении таких вопросов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам невозможно избежать замены паспорта-книжечки.