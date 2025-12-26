Наследие на оккупированных территориях: как законным владельцам переоформить документы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Процедура проходит по общим правилам
Даже если наследство находится на оккупированной территории, его можно получить законным владельцам. Украина предусмотрела способы, как оформить имущество и защитить свои права.
В Министерстве юстиции Украины подчеркивают, что территория не лишает права на имущество, а лишь влияет на порядок оформления документов через нотариуса. Они объяснили, как это сделать.
Имущество на ВОК: что делать наследнику, чтобы не потерять право на наследство
Наследственное дело обычно оформляют по последнему адресу проживания умершего. Если эта территория сейчас оккупирована или находится в зоне боевых действий, нотариус в любом городе Украины может открыть дело. Он проверяет статус населенного пункта по официальному Перечню зон боевых действий и оккупации.
Если дело уже открывали на оккупированной территории, но продолжить оформление невозможно из-за потери документов или отсутствия доступа, его ведение может взять любой государственный или частный нотариус в Украине после обращения наследника.
Сроки и документы для получения наследства
Обычный срок для принятия наследства — шесть месяцев со дня смерти. Во время военного положения и два года после его завершения действуют исключения. Если смерть зарегистрировали позже месяца после фактической даты, срок отсчитывается со дня государственной регистрации смерти.
Наследник подает заявление вместе с:
- свидетельством о смерти;
- документами, подтверждающими родственные отношения;
- документами о праве собственности на имущество и его государственную регистрацию.
Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шестимесячного срока, если нет причин для его продления.
Что может усложнить получение наследства
Проблемы возникают из-за:
- утраты документов;
- оформления прав на разрушенное имущество;
- невозможности подтвердить факт смерти на оккупированной территории;
- необходимости подтверждать родственные отношения или право собственности через суд.
Юридическую помощь можно получить через систему безвозмездной правовой помощи, которая поддерживает наследников в решении таких вопросов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам невозможно избежать замены паспорта-книжечки.