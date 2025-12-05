Если не обновить фото в паспорте-книжечке: остается ли действительным

В Миграционной службе разъяснили вопрос о вклеивании фотографий по достижении 45-летнего возраста

Численное количество украинцев имеют паспорт в виде книжки образца 1994 года. В них должны быть вклеены фотографии. Осенью 2022 года в Кабмине приняли соответствующее постановление, которое "поставило точку" в этом вопросе.

Согласно этому постановлению, паспорта в форме карточки, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года или за 30 дней до этой даты, а также паспорта старого образца 1994 года без вклеенной фотографии, считаются действительными документами, подтверждающими личность и гражданство Украины, на время действия военного положения. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Паспорт

В то же время, после завершения или отмены военного положения граждане обязаны вклеить новую фотографию или обменять паспорт в течение 30 календарных дней. Это можно сделать в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины, имея при себе необходимые документы.

Таким образом, даже если паспорт не обновлен из-за войны, он остается легитимным и может использоваться для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам невозможно избежать замены паспорта-книжечки.