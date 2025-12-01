Некоторым украинцам придется заплатить штраф: это связано с паспортами

Необходимо своевременно изменять данные в паспорте, чтобы не платить денежное взыскание

Многие украинцы могут даже не заметить момент, когда их паспорт становится недействительным. Это связано с одной обязательной процедурой, которую нужно сделать в определенный срок.

В Украине каждый, кто имеет старый паспорт-книжечку, должен вклеить новую фотографию, когда ему исполняется 25 или 45 лет. На это дается только месяц. Если этого не сделать — паспорт становится недействительным., как передали в "Обод.ua".

Если человека поймают с недействительным паспортом — в первый раз дают предупреждение, а при повторном нарушении в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Старую книжечку можно использовать дальше — ее не нужно обязательно менять на современную ID-карту. Но поменять на ID-карту придется, если паспорт утерян, украден, испорчен или изменились данные владельца (например, фамилия).

ID-паспорт гражданина Украины

Оформление новой ID-карты стоит 558 грн (если ждать 20 рабочих дней): 126 грн — административные услуги, 432 грн — бланк. Если паспорт нужен быстро — за 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн.

Также есть бесплатный вариант: для подростков, которые получают паспорт впервые (с 14 лет), оформление ID-карты будет бесплатным.

