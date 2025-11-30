Украинцам придется заменить паспорт-книжечку? Когда этого не избежать

Существуют правила, регулирующие обязательную замену паспорта

Многие украинцы до сих пор пользуются паспортами старого образца, но не все знают, когда их придется заменить на современные ID-карты.

В Украине пока не установлен конечный срок действия паспортов старого образца 1994 года. Это означает, что граждане могут пользоваться такими документами до тех пор, пока они действительны и не требуют замены, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Когда все же нужно сделать новый документ

Обмен паспортов старого формата на современные ID-карты происходит по желанию владельца или в случае необходимости — например, если документ потеряли, его украли или повредили, или изменились персональные данные, например, фамилия после вступления в брак.

Также обязательно нужно заменить паспорт-книжечку на ID-карту, если владелец не вклеил новую фотографию после достижения 25 или 45 лет. В таком случае старый паспорт считается недействительным.

