Спадщина на окупованих територіях: як законним власникам переоформити документи

Процедура відбувається за загальними правилами

Навіть якщо спадщина знаходиться на окупованій території, її можна отримати законним власникам. Україна передбачила способи, як оформити майно і захистити свої права.

У Міністерстві юстиції України наголошують, що територія не позбавляє права на майно, а лише впливає на порядок оформлення документів через нотаріуса. Вони пояснили, як це зробити.

Майно на ТОТ: що робити спадкоємцю, щоб не втратити право на спадщину

Спадкову справу зазвичай оформлюють за останньою адресою проживання померлого. Якщо ця територія зараз окупована або перебуває в зоні бойових дій, нотаріус в будь-якому місті України може відкрити справу. Він перевіряє статус населеного пункту за офіційним Переліком зон бойових дій та окупації.

Якщо справу вже відкривали на окупованій території, але продовжити оформлення неможливо через втрату документів або відсутність доступу, її ведення може взяти будь-який державний чи приватний нотаріус в Україні після звернення спадкоємця.

Терміни та документи для отримання спадщини

Звичайний строк для прийняття спадщини — шість місяців від дня смерті. Під час воєнного стану та два роки після його завершення діють винятки. Якщо смерть зареєстрували пізніше місяця після фактичної дати, строк відраховується від дня державної реєстрації смерті.

Спадкоємець подає заяву разом із:

свідоцтвом про смерть;

документами, що підтверджують родинні стосунки;

документами про право власності на майно та його державну реєстрацію.

Що робити зі спадщиною на ТОТ. Фото: GlobalBud Ukraine

Свідоцтво про право на спадщину видається після завершення шестимісячного строку, якщо немає причин для його подовження.

Що може ускладнити отримання спадщини

Проблеми виникають через:

втрату документів;

оформлення прав на зруйноване майно;

неможливість підтвердити факт смерті на окупованій території;

необхідність підтверджувати родинні стосунки або право власності через суд.

Юридичну допомогу можна отримати через систему безоплатної правової допомоги, яка підтримує спадкоємців у розв'язанні таких питань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям неможливо уникнути заміни паспорта-книжечки.