Что общего у корейца из BTS и украинской зимы: это слово вы можете не знать

Этим словом называют специфическое явление на реках, озерах и море

С наступлением морозов реки Украины покрываются льдом. Но не все знают, какое "сладкое" название носит этот первый лед. Тонкий, часто кашевидный лед, покрывающий реки перед тем, как их сковывает окончательно, называется шуга.

Именно об этом явлении в декабре и весной предупреждает ГСЧС. Такой лед появляется дважды в год. Второй раз – во время весеннего ледохода. Образуется шуга из ледяного сала — кристаллов льда, образующих на поверхности пятна или "пленку" из льда, словно растопленный жир.

Шуга на Десне/Фото: Мезинский национальный природный парк

Шуга – не просто интересное явление, но и сигнал об опасности для судов. Раньше, если на море образовывалась шуга, это было признаком, что нужно выйти в море. Во время шуги, когда вдобавок еще шел снег, на поверхности воды собирались почти сугробы — снежура, если эту смесь прибивало к берегу и подмораживало ночью, корабли могли в том застрять до потепления.

Отметим, что кроме прямого значения слово шуга имеет и другие. В частности, Шуга — псевдоним корейского певца Мин Юнги, участника группы BTS. Также "шуга" — вариант произношения английского слова "сахар" (sugar).

Мин Юнги/Фото: Википедия

