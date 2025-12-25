У вас точно есть хоть один такой. Что означает смешное украинское слово "сябер"
Это слово имеет несколько значений
В украинском языке есть уникальное забавное слово, вероятнее всего имеющее иностранное происхождение. Речь идет о "сябер".
Согласно со словарем украинского языка Бориса Гринченко от 1909 года, это слово считается синонимом к коллеге: "Сябер — участник земельного владения, компаньон в торговом предприятии", — говорится там. Однако на самом деле "сябер" имеет несколько значений, некоторые из которых сейчас почти не встречаются.
"Сябер" используют в значении товарища, приятеля или соседа, или коллеги. Языковеды утверждают, что в Украину в древности это слово пришло из Беларуси. "sabier" с белорусского буквально переводится как друг или товарищ. Во множестве же можно говорить "сябри".
Кроме того, некоторые языковеды считают, что слово имеет старославянское происхождение от "сябьръ". Оно связано с понятиями общности, соседства и дружбы.
Интересно, что в Украине слово "сябер" также использовали как исторический термин для селян Киевской Руси и более поздних времен, которые совместно владели землей и хозяйством.
Современное и разговорное значение:
- Друг или товарищ: можно говорить "сябер" (и "сябри") как синоним к "друг", "приятель", "товарищ".
- Сосед: в украинском диалекте на севере имеет значение сосед.
- Коллега: раньше "сябром" называли совладельца пая и участника общего дела.
