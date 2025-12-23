Это смешное и милое украинское слово многим напоминает детство. Его знают не все

Многие слышали его от бабушек и мам

Украинский язык имеет много забавных слов, некоторые из них при этом очень милые. Именно такое слово "вихтик", от которого веет уютом и теплом.

Вихтик – это уменьшительная форма от слова вихоть. Оба варианта означают кусок ткани, тряпку, используемую в быту. Чаще слово вихтик используют в значении тряпка для уборки, мытья пола или посуды.

Склонение слова вихтик

Это слово в этом значении распространено в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях. Многие слышали слово "вихтик" от своих бабушек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое виплигасики. Это разговорное слово больше используют в западной части Украины, так называют мелкие вкусности домашнего производства.

Также мы писали о смешном украинском слове, которое используют в Закарпатье — прилагательное "піціцкий". Оно означает маленький, крохотный. Также употребляется наречие "піціцько" — мало. Ранее "Телеграф" рассказывал об аутентичном существительном "абомовня", который родился на Гуцульщине.