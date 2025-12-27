Укр

В доме всегда будет достаток: что сделать 27 декабря, чтобы "зарядить" год на финансовую удачу

Катерина Любимова
Читати українською
Традиции и приметы 27 декабря
Традиции и приметы 27 декабря. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не игнорируйте 27 декабря главных запретов и традиций

В субботу, 27 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память апостола первомученика и архидиакона Стефана По старому стилю этот праздник припадал на 9 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Апостол первомученик и архидиакон Стефан был первым христианином, который принял мученическую смерть за веру в Христа. Он служил архидиаконом в Иерусалимской церкви, помогал нуждающимся и проповедовал Евангелие, став примером непоколебимой веры.

Что можно делать 27 декабря:

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к апостолу, прося о стойкости в вере, терпении и помощи в преодолении трудностей;
  • Сегодня стоит проявлять смирение, милосердие и готовность помогать другим, чтобы вам весь год сопутствовала удача;
  • Разрешается заниматься домашними делами, наводить порядок, готовить дом к праздникам и совершать добрые поступки;
  • По народным поверьям, Стефан приносит в дом изобилие, поэтому в его день в красивую коробку положите крупную купюру на видное место и не тратьте ее до следующего года, чтобы "зарядить" деньги на удачу.
Что можно и нельзя делать 27 декабря
Что можно и нельзя делать 27 декабря, Фото: osnovahram.kh.ua

Что нельзя делать 27 декабря:

  • В этот день не стоит ссориться, чтобы не отпугнуть счастье и гармонию в доме;
  • Не рекомендуется давать или брать в долг деньги, особенно крупные суммы, чтобы не нарушить финансовый поток и не потерять достаток;
  • Не стоит пренебрегать молитвой и духовными практиками, иначе можно ослабить защиту и поддержку святых;
  • Не рекомендуется оставлять дом в беспорядке, игнорировать заботу о близких и домашние обязанности, иначе можно "отпугнуть" достаток и удачу.

