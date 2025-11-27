Куча юридических праздников, День ВСУ и не только: что будем отмечать в декабре 2025-го

В первый месяц зимы нас ждет несколько государственных праздников

Декабрь 2025 года богат как на религиозные, так и на государственные праздники. В первый месяц зимы мы будем отмечать множество памятных дат и поздравлять с профессиональными праздниками наших военнослужащих и не только.

Всего в декабре 2025 года 31 календарный день. Из них 23 дня — рабочие и 8 дней — выходные. В этом месяце множество праздников, связанных с юридической сферой.

Календарь праздников на декабрь 2025:

1 декабря — День работников прокуратуры;

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая;

12 декабря — День Сухопутных войск ВСУ;

14 декабря — День ликвидатора ЧАЭС;

15 декабря — День работников суда;

19 декабря — День адвокатуры;

25 декабря — Рождество Христово.

