Когда День святого Николая, Рождество и другие праздники: церковный календарь на декабрь 2025

Узнайте, какие церковные праздники будут в Украине в декабре

Декабрь — последний месяц в 2025 году. Он будет наполнен важными церковными праздниками, среди которых День святого Николая и Рождество. В это время все вокруг окунается в новогоднюю атмосферу, люди наряжают елки, зажигают гирлянды и ждут чудес.

"Телеграф" представляет церковный календарь на декабрь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные даты и праздники в последний месяц года.

Церковный календарь на декабрь 2025

6 декабря — День святого Николая Чудотворца

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы

24 декабря — Сочельник

25 декабря Рождество Христово

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы

31 декабря — Святой преподобной Мелании (Маланки)

В целом в декабре 31 день, из них будет 23 рабочих дня и 8 выходных (субботы и воскресенья). Рождество в Украине также считается государственным праздником и в этот день полагается выходной.

Однако во время военного положения все дополнительные государственные и церковные выходные отменены. Чаще всего это касается именно государственных служб и учреждений, тогда как частные компании могут делать выходной для своих сотрудников.

