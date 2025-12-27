В домі завжди буде достаток: що зробити 27 грудня, щоб "зарядити" рік на фінансовий успіх

Не ігноруйте 27 грудня головних заборон та традицій

У суботу, 27 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять апостола першомученика та архідиякона Стефана За старим стилем це свято припадало на 9 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Апостол першомученик і архідиякон Стефан був першим християнином, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа. Він служив архідияконом у Єрусалимській церкві, допомагав нужденним і проповідував Євангеліє, ставши прикладом непохитної віри.

Що можна робити 27 грудня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до апостола, просячи про стійкість у вірі, терпіння та допомогу у подоланні труднощів;

Сьогодні варто виявляти смирення, милосердя і готовність допомагати іншим, щоб вам весь рік супроводжував успіх;

Дозволяється займатися домашніми справами, наводити лад, готувати дім до свят і робити добрі вчинки;

За народними повір’ями, Стефан приносить у будинок достаток, тому в його день у красиву коробку покладіть велику купюру на видне місце і не витрачайте її до наступного року, щоб "зарядити" гроші на удачу.

Що можна і не можна робити 27 грудня, Фото: osnovahram.kh.ua

Що не можна робити 27 грудня:

Цього дня не варто сваритися, щоб не відлякати щастя та гармонію у домі;

Не рекомендується брати або позичати гроші, особливо великі суми, щоб не порушити фінансовий потік і не втратити достаток;

Не варто нехтувати молитвою та духовними практиками, інакше можна послабити захист та підтримку святих;

Не рекомендується залишати в будинку безладно, ігнорувати турботу про близьких і домашні обов’язки, інакше можна "відлякати" достаток і удачу.

