Рус

В домі завжди буде достаток: що зробити 27 грудня, щоб "зарядити" рік на фінансовий успіх

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Традиції та прикмети 27 грудня
Традиції та прикмети 27 грудня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не ігноруйте 27 грудня головних заборон та традицій

У суботу, 27 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять апостола першомученика та архідиякона Стефана За старим стилем це свято припадало на 9 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Апостол першомученик і архідиякон Стефан був першим християнином, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа. Він служив архідияконом у Єрусалимській церкві, допомагав нужденним і проповідував Євангеліє, ставши прикладом непохитної віри.

Що можна робити 27 грудня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до апостола, просячи про стійкість у вірі, терпіння та допомогу у подоланні труднощів;
  • Сьогодні варто виявляти смирення, милосердя і готовність допомагати іншим, щоб вам весь рік супроводжував успіх;
  • Дозволяється займатися домашніми справами, наводити лад, готувати дім до свят і робити добрі вчинки;
  • За народними повір’ями, Стефан приносить у будинок достаток, тому в його день у красиву коробку покладіть велику купюру на видне місце і не витрачайте її до наступного року, щоб "зарядити" гроші на удачу.
Що можна і не можна робити 27 грудня
Що можна і не можна робити 27 грудня, Фото: osnovahram.kh.ua

Що не можна робити 27 грудня:

  • Цього дня не варто сваритися, щоб не відлякати щастя та гармонію у домі;
  • Не рекомендується брати або позичати гроші, особливо великі суми, щоб не порушити фінансовий потік і не втратити достаток;
  • Не варто нехтувати молитвою та духовними практиками, інакше можна послабити захист та підтримку святих;
  • Не рекомендується залишати в будинку безладно, ігнорувати турботу про близьких і домашні обов’язки, інакше можна "відлякати" достаток і удачу.

"Телеграф" писав раніше, що в жодному разі не робіть цього у новорічну ніч. Ці речі відберуть успіх.

Теги:
#Традиції #Заборони #Церковне свято