Крабовые палочки дешевле почти наполовину: где ловить выгодные акции для праздничных салатов

Марина Бондаренко
Одну пачку крабовых можно взять от 50 гривен

Популярные продукты к праздничному столу в Украине подешевели благодаря скидкам в магазинах. На некоторых товарах для закусок можно сэкономить до 300 гривен.

В сети "АТБ" действуют скидки до 45% на один ингредиент для новогоднего салата — крабовые палочки. Большинство предложений будет актуально до 1 января 2026 года, как узнал "Телеграф".

Сколько стоят крабовые палочки в "АТБ"

Например, крабовые палочки от торговой марки "Водный Свет" (420 грамм) охлажденные можно купить за 81,90 гривны, что на 68 гривен дешевле (-45%). Акция также распространяется на упаковку 520 граммов от той же марки — цена упала с 172,60 до 94,90 гривны.

Крабовые палочки от ТМ "De Luxe Foods&Goods Selected" весом 250 граммов продают с 30%-ной скидкой — 49,90 гривны. Ранее они стоили 71,50 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что акционные рыбные консервы для праздничных закусок и блюд можно купить от 50 гривен за баночку. Мы рассказали, где именно их приобрести и сэкономить. Кроме них, ощутимые скидки действуют также на разные фрукты и сладости.

