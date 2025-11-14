Сохранить тепло в доме можно, не потратив ни копейки. Гениальная хитрость от британки (видео)

Он сократит теплопотери через окна до 18%

В холодные дни так и хочется включить батареи на полную или согреться дополнительным электрическим обогревателем. Однако такие решения не только увеличивают нагрузку на электросети, но и заметно отражаются на вашем бюджете.

Нередко опытные домовладельцы используют для сохранения тепла в доме "викторианский метод", пишет express. Специалисты отмечают, что он может сократить теплопотери через окна до 18%.

Британская блогерша с ником Dan_Homelife показала на своем примере суть этого подхода. Все что нужно, всего лишь проделать со шторами несколько манипуляций.

Как сохранить тепло в доме бесплатно

Шторы, которые висят на окнах, просто заправьте за батарею. Также плотно закрепите их по бокам к стенам. Дело в том, что когда батареи нагревают воздух — он поднимается вверх. Когда шторы закрывают радиатор спереди, они перекрывают этот поток: тепло уходит к окну, где быстро остывает.

Если же шторы размещены за батареей, ничто не мешает теплому воздуху циркулировать и равномерно заполнять помещение. Это обеспечит более эффективный обогрев и вам не придется больше тратиться на дополнительное отопление.

Кроме этого, "Телеграф" рекомендует держать шторы днем открытыми, особенно когда в помещение попадают прямые солнечные лучи. Раньше мы писали подробнее о том, как согреться дома в осенние холода.

При новых российских атаках на энергосистему зимой украинцы могут остаться без тепла, но согреть дом даже без отопления возможно. Ранее "Телеграф" писал, какие шторы сохраняют тепло в доме.