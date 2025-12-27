Заклеювати вікна не доведеться: як ефективно захиститись від протягів

Проста хитрість дозволить не мерзнути ночами

Навіть без опалення є можливість зберегти тепло в помешканні. На енергоефективність можуть вплинути навіть віконні штори.

Зимою краще всього повісити в помешканні щільні штори аж до підлоги. Такими порадами діляться користувачі соцмережі Reddit.

Як зберегти тепло

Такі штори завдяки щільності матеріалу, з якого вони пошиті допоможуть створити додатковий ізоляційний шар на вікнах. Щоб посилити ефект, заправте за батарею штори. Під час роботи батареї нагрівають повітря і воно підіймається вгору. А штори, закриваючи радіатор спереду, перекривають потік теплого повітря, який відходить до вікна і швидко остигає. А якщо штори за батареєю, це забезпечить ефективніший обігрів приміщення.

Важкі штори чудово підходять, якщо вони щільно прилягають до стіни та виходять далеко за край вікна.

Також, рекомендується відкривати штори кожного дня. Це допоможе позбутися проблеми з конденсацією, яка збиратиметься на вікнах.

Цупкі штори на вікнах. Фото next.ua

