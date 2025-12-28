Даже не вздумайте: почему 28 декабря нельзя одалживать деньги и что еще запрещено делать

Не забывайте 28 декабря о главных запретах и правилах

В воскресенье, 28 декабря, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии. По старому стилю этот праздник припадал на 10 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

По церковному преданию, во время гонений императора Диоклетиана верующие собрались в храме Никомидии на рождественское богослужение. По приказу властей здание окружили и подожгли, отказавшимся отречься от христианства людям не дали выйти. Все они приняли мученическую смерть, оставшись верными своей вере.

Что можно делать 28 декабря:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым, прося о защите, духовной стойкости и мире в семье;

Сегодня важно проявлять милосердие, помогать нуждающимся и поддерживать близких, чтобы в новом году не знать бед и тревог;

Разрешается заниматься домашними делами, наводить порядок, готовить жилье к праздникам, избавляться от старых и ненужных вещей;

По народным поверьям, если в этот день всей семьей загадать желание, оно обязательно сбудется.

Что можно и нельзя делать 28 декабря, Фото: wikimedia

Что нельзя делать 28 декабря:

В этот день не рекомендуется ссориться и выяснять отношения, потому что негатив может лишить ваш дом счастья и согласия на весь год;

Запрещается желать другим зла, проклинать или держать обиды, чтобы не отпугнуть удачу и не притянуть неприятности;

Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит, иначе можно потерять поддержку судьбы в трудный момент;

Нельзя давать деньги в долг, чтобы не лишиться достатка на весь год;

Не рекомендуется выносить мусор поздно вечером, поскольку вместе с ним можно вынести благополучие;

В этот день не советуют хвастаться успехами и достатком, чтобы не спугнуть счастье и не вызвать зависть;

