Навіть не думайте: чому 28 грудня не можна позичати гроші та що ще заборонено робити

Не забувайте 28 грудня про головні заборони та правила

У неділю, 28 грудня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять 20 тисяч мучеників, спалених у Нікомідії. За старим стилем це свято припадало на 10 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

За церковним переказом, під час гонінь імператора Діоклетіана віряни зібралися у храмі Нікомідії на різдвяне богослужіння. За наказом влади буділю оточили й підпалили, а людям, що відмовилися зректися християнства, не дали вийти. Усі вони прийняли мученицьку смерть, залишившись вірними своїй вірі.

Що можна робити 28 грудня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих, просячи про захист, духовну стійкість та мир у сім’ї;

Сьогодні важливо виявляти милосердя, допомагати нужденним та підтримувати близьких, щоб у новому році не знати бід та тривог;

Дозволяється займатися домашніми справами, наводити лад, готувати дім до свят, позбавлятися старих і непотрібних речей;

Згідно з повір'ям, якщо у цей день всією родиною загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Що можна і не можна робити 28 грудня, Фото: wikimedia

Що не можна робити 28 грудня:

Цього дня не рекомендується сваритися та з’ясовувати стосунки, бо негатив може позбавити вашу оселю щастя та згоди на весь рік;

Забороняється бажати іншим зла, проклинати або тримати образи, щоб не злякати успіх і не притягнути неприємності;

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто просить, інакше можна втратити підтримку долі у скрутний момент;

Не можна давати гроші в борг, щоб не втратити достаток на весь рік;

Не рекомендується виносити сміття пізно ввечері, оскільки разом із ним можна винести добробут;

Цього дня не радять хвалитися успіхами та достатком, щоб не злякати щастя та не викликати заздрість;

