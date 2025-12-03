Всем нужно заменить паспорт-книжечку? Сколько еще можно пользоваться документом

В миграционной службе объяснили, когда паспорт образца 94-го года будет недействительным

Многие украинцы до сих пор пользуются паспортами-книжечками образца 1994 года и не знают, нужно ли их обменивать на современную ID-карту.

В миграционной службе Днепропетровской области рассказали, есть ли определена дата действия паспортов гражданина Украины, который имеет паспорт-книжечку образца 1994 года. Соответствующий пост есть на Facebook.

По закону, конечная дата действия таких паспортов не определена. То есть, если ваш паспорт целый и информация в нем актуальна, он остается действительным. Обменять его на современную ID-карту вы можете по собственному желанию.

Оформление ID-карты обязательно или рекомендуется в следующих случаях:

достижение 14 лет;

потеря или кража паспорта;

истечение срока действия ID-карты;

изменение данных в паспорте-книжке;

обнаружение ошибки в паспорте;

когда паспорт стал непригодным для использования;

при невклеенном фото после достижения 25 или 45 лет (с учетом военного положения).

Для получения ID-карты можно обращаться в любое подразделение Миграционной службы в Днепропетровской области, независимо от места регистрации. Это значительно упрощает процесс и позволяет быстро оформить современный документ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторым украинцам нужно будет заплатить штраф, связанный с паспортом.