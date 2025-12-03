Всем нужно заменить паспорт-книжечку? Сколько еще можно пользоваться документом
В миграционной службе объяснили, когда паспорт образца 94-го года будет недействительным
Многие украинцы до сих пор пользуются паспортами-книжечками образца 1994 года и не знают, нужно ли их обменивать на современную ID-карту.
В миграционной службе Днепропетровской области рассказали, есть ли определена дата действия паспортов гражданина Украины, который имеет паспорт-книжечку образца 1994 года. Соответствующий пост есть на Facebook.
По закону, конечная дата действия таких паспортов не определена. То есть, если ваш паспорт целый и информация в нем актуальна, он остается действительным. Обменять его на современную ID-карту вы можете по собственному желанию.
Оформление ID-карты обязательно или рекомендуется в следующих случаях:
- достижение 14 лет;
- потеря или кража паспорта;
- истечение срока действия ID-карты;
- изменение данных в паспорте-книжке;
- обнаружение ошибки в паспорте;
- когда паспорт стал непригодным для использования;
- при невклеенном фото после достижения 25 или 45 лет (с учетом военного положения).
Для получения ID-карты можно обращаться в любое подразделение Миграционной службы в Днепропетровской области, независимо от места регистрации. Это значительно упрощает процесс и позволяет быстро оформить современный документ.
