Этот город не мог называться иначе: как возникло Гуляйполе и при чем здесь анархия

Это город с названием-легендой, которая так же выразительна, как и его история

Среди всех украинских топонимов трудно найти название, которое так естественно сочетало бы историю, географию и национальный характер, как Гуляйполе. Это слово уже давно стало больше, чем просто названием города Запорожской области.

Оно превратилось в символ свободы, сопротивления и несокрушимости. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что нужно знать

Год основания: 1785-й

Статус города: с 1938 года

Звание "Город-герой Украины": 1 октября 2025 года

Где искать Гуляйполе на карте

Гуляйполе расположено в Пологовском районе Запорожской области, в долине реки Гайчул, примерно в сотне километров от областного центра. Город возник еще в 1770-х годах как слобода на землях бывшей Кальмиусской паланки Вольностей Войска Запорожского. Официальные документы конца XVIII века фиксируют создание государственной военной слободы Гуляйполе вблизи Гайчура, но не объясняют прямо кто именно и почему дал ей такое название. Статус города Гуляйполе получило в 1938 году, но его история уходит гораздо глубже.

Стелла города Гуляйполе

Тайна названия, породившей легенды

Вопрос о происхождении названия "Гуляйполе" остается одним из самых интересных в отечественной топонимике. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, и именно это делает это название особенно интригующим.

Часть краеведов связывает топоним с переселенцами из исторического Гуляй-Поля в Кировоградской области (ныне Златополь), которые якобы принесли знакомое название на новые земли. Другие категорически отрицают эту версию, указывая, что первые поселенцы прибыли из Стародубщины, Киевщины, Черниговщины, Полтавщины и Слобожанщины – то есть из регионов, которые не имели никакого отношения к первому Гуляй-Полю.

Железнодорожная станция Гуляйполе

Более романтическая версия связывает название с особенностями местности. "Гуляй-полем" в степях называли свободные, незаселенные или слабо контролируемые земли, где "гуляли" беглецы, гайдамаки и разбойничьи шайки. Это были территории, где еще долго держался дух степной воли.

Архивные источники подтверждают, что слобода планировалась как элемент Днепровской укрепленной линии и быстро превратилась в волостной центр, но вопрос этимологии остается дискуссионным – отсюда и разные гипотезы о "перенесенном" названии, "гуляющем поле" или "свободной степи".

Выжившее название

На фоне постоянных советских переименований городов и сел особенно показательно, что Гуляйполе сохранило свое оригинальное название. Когда десятки украинских городов превращались в очередной "град" или "-ск", Гуляйполе осталось Гуляйполем. Название с таким определенно "свободным" звучанием парадоксальным образом пережило всю советскую эпоху и дожило до времен независимости.

От Махно до современности: город-миф

В ХХ веке название "Гуляйполе" окончательно закрепилось в украинской и мировой исторической памяти благодаря Нестору Махно и махновскому движению. В 1918 году город фактически стал столицей Свободной территории – уникального эксперимента селянской самоорганизации, отвергавшей любую внешнюю власть.

Памятник Нестору Махну

Слово "Гуляйполе" вышло далеко за пределы Украины, став узнаваемым символом анархизма, крестьянского восстания и борьбы за право жить по собственным правилам. Для многих исследователей и романтиков революции город навсегда остался воплощением абсолютной воли.

Новый вызов, новая слава

В независимой Украине Гуляйполе превратилось в "бренд свободы". Город стал центром "Дня Независимости с Махно" – ежегодным литературно-музыкальный андеграундным фестивалем.

Архивное фото с фестиваля

Но полномасштабное российское вторжение в 2022 году добавило в эту историю новый, болезненный слой. Прифронтовое Гуляйполе оказалось под постоянными обстрелами, испытало значительные разрушения, но не сломалось. Город стал символом стойкости и непреклонности перед лицом агрессии.

1 октября 2025 года Гуляйполе получило почетное звание "Город-герой Украины" — признание его вклада в оборону страны и несокрушимого духа жителей.

Выписка из указа

Несмотря на разрушения, обстрелы и близость фронта, название Гуляйполе продолжает звучать как вызов и обещание свободы. От казацкой степи, где "гуляли" свободные люди, до фронтового города-героя — именно в этом сочетании легенд, противоречивых версий и живого опыта войны топоним превращается в мощный символ, который выходит далеко за пределы географической точки на карте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, который назывался даже в честь организатора Голодомора. Его переименовывали всего четыре раза.