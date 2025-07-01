Россияне ударили баллистикой по Днепропетровщине: где находится атакованное Гуляйполе (карта)

После атаки зафиксирован пожар

Во вторник, 1 июля, на Днепропетровщине прогремели мощные взрывы. Предварительно под атаку попало село Гуляйполе Каменского района.

Как отмечает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате взрывов есть погибшие и раненые. Последствия атаки уточняются. На местах уже работают все необходимые службы.

Добавим, что предварительно по селу ударили баллистикой. Как отмечали мониторы, фиксировались выходы ракет из Таганрога.

Дым после взрыва в Днепропетровской области

"Баллистика на Гуляйполе Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

В Каменском районе раздалось несколько взрывов. После чего возникли пожары и в небо поднялся столб дыма.

Гуляйполе на карте

Что известно о Гуляйполе

Гуляйполе – село в Украине, в Затишнянской сельской общине Каменского района Днепропетровской области. Оно находится на берегу реки Базавлук. Через село проходит автомобильная дорога Т0432.

Комплекс построек конного завода в Гуляйполе

На территории населенного пункта есть только школы, больница, детский сад и дом культуры. Всего в Гуляйполе проживает около 1200 человек.

Напомним, что недавно до Днепра впервые с начала полномасштабного вторжения долетел КАБ. Взрывы раздались в пригороде, сработало ПВО. Уже известно, что россияне запустили бомбу-ракету "Гром-1". Эта новейшая разработка может преодолевать расстояние более 120 км до цели. Однако военный эксперт Олег Стариков рассказал о трех важных нюансах, которые следует понимать по этому удару.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила дроном по ТЦК в Кривом Роге. В момент атаки военные и персонал учреждения находились в укрытии. Однако ранения получили гражданские, которые на тот момент были неподалеку от эпицентра взрыва.