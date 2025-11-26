Красный, золотой и даже фиолетовый: какой маникюр сделать на Новый год 2026, чтобы быть в тренде
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Символом нового 2026 года станет Красная Огненная Лошадь
До нового 2026 года осталось не так уж много времени, и девушки уже спешат записаться на маникюр, чтобы в праздник выглядеть безупречно. Символом нового года по китайскому календарю станет Красная Огненная Лошадь. Так что при выборе нарядов и маникюра для встречи Нового года стоит отдать предпочтение ярким, насыщенным и "пламенным" оттенкам.
"Телеграф" рассказывает, какой маникюр сделать на Новый год, чтобы Красная Огненная Лошадь приносила вам удачу.
Маникюр на Новый год 2026
- Красный
Это первое, что приходит на ум, когда узнаешь, что это будет год Красной Огненной Лошади. Глубокий красный цвет точно подчеркнет вашу элегантность и стиль. К тому же он отлично подходит к разным нарядам и оттенкам. Можно обойтись классическим однотонным покрытием, а можно добавить золотистый дизайн, блестки или другой декор.
- Оранжевый, желтый, золотой
Все эти цвета тесно связаны со стихией Огня и Солнцем. Поэтому отлично подойдут для новогодней ночи. Отличным решением будет как однотонный маникюр, так и комбинирование всех этих огненных оттенков.
- Зеленый
Зеленый цвет никогда не выходит из моды. В тренде он будет на новый год, так как стихия Огня "дружит" со стихией Дерева, а Лошадь любит природу. Хорошим вариантом покрытия будут изумрудный, травяной или оливковый оттенки зеленого. Их также можно комбинировать с золотистыми или желтыми цветами.
- Фиолетовый и сиреневый
Глубокий фиолетовый или нежный сиреневый маникюр также будут актуальны для новогодней ночи. Эти оттенки также считаются благоприятными для 2026 года. Так что, если любите эти цвета, — не прогадаете. Покрытие можно сделать как классическим однотонным, так и более ярким и броским.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что символизирует год Красной Огненной Лошади 2026. Мир будет мчаться на горящем скакуне.