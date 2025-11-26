Красный, золотой и даже фиолетовый: какой маникюр сделать на Новый год 2026, чтобы быть в тренде

Символом нового 2026 года станет Красная Огненная Лошадь

До нового 2026 года осталось не так уж много времени, и девушки уже спешат записаться на маникюр, чтобы в праздник выглядеть безупречно. Символом нового года по китайскому календарю станет Красная Огненная Лошадь. Так что при выборе нарядов и маникюра для встречи Нового года стоит отдать предпочтение ярким, насыщенным и "пламенным" оттенкам.

"Телеграф" рассказывает, какой маникюр сделать на Новый год, чтобы Красная Огненная Лошадь приносила вам удачу.

Маникюр на Новый год 2026

Красный

Это первое, что приходит на ум, когда узнаешь, что это будет год Красной Огненной Лошади. Глубокий красный цвет точно подчеркнет вашу элегантность и стиль. К тому же он отлично подходит к разным нарядам и оттенкам. Можно обойтись классическим однотонным покрытием, а можно добавить золотистый дизайн, блестки или другой декор.

Оранжевый, желтый, золотой

Все эти цвета тесно связаны со стихией Огня и Солнцем. Поэтому отлично подойдут для новогодней ночи. Отличным решением будет как однотонный маникюр, так и комбинирование всех этих огненных оттенков.

Зеленый

Зеленый цвет никогда не выходит из моды. В тренде он будет на новый год, так как стихия Огня "дружит" со стихией Дерева, а Лошадь любит природу. Хорошим вариантом покрытия будут изумрудный, травяной или оливковый оттенки зеленого. Их также можно комбинировать с золотистыми или желтыми цветами.

Фиолетовый и сиреневый

Глубокий фиолетовый или нежный сиреневый маникюр также будут актуальны для новогодней ночи. Эти оттенки также считаются благоприятными для 2026 года. Так что, если любите эти цвета, — не прогадаете. Покрытие можно сделать как классическим однотонным, так и более ярким и броским.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что символизирует год Красной Огненной Лошади 2026. Мир будет мчаться на горящем скакуне.