З прийдешнім Новим роком 2026! Листівки та короткі смс-привітання своїми словами для близьких

Підніміть настрій близьким напередодні свята

До Нового року залишилися лічені дні, а значить саме час привітати близьких та побажати щось хороше та світле. Мила листівка в соцмережах або коротка смс з привітаннями точно піднімає настрій вашим рідним.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок та короткі смс-вітання, які можна надіслати близьким та привітати їх із прийдешнім Новим роком 2026.

Привітання та листівки з прийдешнім Новим роком

З прийдешнім 2026-м! Нехай цей рік буде спокійним та добрим, а в домі завжди буде затишно. Бажаю, щоби все задумане під бій курантів обов’язково збулося.

***

Вітаю зі святом! Нехай Новий рік принесе побільше приводів для усмішок і менше для тривог. Головне — будьте здорові та щасливі поряд зі своїми близькими.

***

Незабаром настане 2026 рік, і я бажаю тобі зустріти його з чудовим настроєм. Нехай кожен день буде наповнений теплом та приємними сюрпризами.

Нехай наступний рік стане для тебе часом змін на краще. Бажаю, щоб у житті побільшало гармонії, а всі старі образи залишилися в минулому.

***

З прийдешнім! Бажаю у 2026 році крутих звершень та невичерпної енергії на всі задуми. Нехай робота приносить драйв, а дохід лише зростає.

***

Нехай 2026-й стане роком великих можливостей та сміливих рішень. Бажаю тобі завжди опинятися у потрібний час у потрібному місці. Успіхів у всіх починаннях!

Вітаю! Нехай у новому році перед тобою відчиняться всі двері, про які ти мрієш. Бажаю віри в себе і більше натхнення для нових перемог.

***

З прийдешнім роком! Нехай у 2026-му буде побільше крутих подорожей та посиденьок із друзями. Живи на своє задоволення і насолоджуйся кожним моментом!

***

Бажаю, щоб наступний рік був легким на підйом та повним яскравих подій. Нехай вихідні тривають довше, а відпустка трапляється частіше. Зі святом!

Нехай 2026-й запам’ятається лише гарними новинами та добрими людьми навколо. Бажаю тобі менше метушні і більше часу на те, що ти дійсно любиш.

***

З прийдешнім 2026 роком твою родину! Нехай у вашому домі завжди панує порозуміння, а дрібні негаразди обходять стороною. Любові вам і величезного щастя.

***

Бажаю, щоб Новий рік приніс у твій дім благополуччя та радісний дитячий сміх. Нехай близькі завжди будуть надійною опорою. Усього найсвітлішого!

З прийдешнім! Нехай 2026-й буде яскравим, як феєрверк, і принесе тільки добрі зміни. Просто будь щасливий у кожному дні!

***

Нехай новий рік стане чистою сторінкою, на якій ти напишеш свою найуспішнішу історію. Бажаю сталевого здоров’я та море позитиву.

***

Вітаю з прийдешнім 2026 роком! Нехай цей рік буде щедрим на подарунки долі та щирі почуття. Мрій сміливіше — все обов’язково вийде!

