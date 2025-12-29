В чем встречать Новый год 2026, чтобы всегда сопутствовал успех. Новогодние образы для женщин 40+, идеи и советы (фото)

Какой цвет в новогоднюю ночь принесет богатство — детальнее в материале

В преддверии праздников каждая женщина задается вопросом: как выглядеть элегантно, современно и при этом угодить символу наступающего года? 2026-й пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, существа энергичного, благородного и любящего динамику.

Для женщин старше 40 лет это идеальное время, чтобы сменить сдержанную классику на более смелые, но статусные образы, которые подчеркнут уверенность и внутреннюю силу. "Телеграф" детальнее рассказывает о главных цветах и образах новогодней ночи 2026.

Актуальная цветовая палитра 2026

Чтобы привлечь удачу и гармонировать с энергией Огня, выбирайте теплые, насыщенные оттенки:

Все оттенки красного: от яркого алого до глубокого винного и бордо. Это главные цвета года, символизирующие успех и лидерство.

Золото и металлик: золотистые, бронзовые и медные ткани добавят образу роскоши и праздничного сияния.

золотистые, бронзовые и медные ткани добавят образу роскоши и праздничного сияния. Природные тона: терракотовый, песочный, бежевый и глубокий изумрудный также приветствуются. Они уравновешивают "пыл" Лошади.

Стильные идеи образов для женщин 40+

Брючный костюм в цвете "бордо"

Это беспроигрышный вариант для корпоратива или ресторана. Выбирайте модели из бархата или плотного шелка. Приталенный жакет и широкие брюки-палаццо визуально вытягивают силуэт и выглядят статуснее обычного платья.

Платье-миди с пайетками или люрексом

Для женщин 40+ важно соблюдать баланс: если ткань блестящая, фасон должен быть максимально простым — например, платье-комбинация или модель с запахом. Это позволит избежать излишней вычурности и сохранить праздничное настроение.

Юбка-слип с объемным джемпером

Идеальный вариант для домашнего торжества или загородного отдыха. Шелковая юбка в золотистом или терракотовом цвете в сочетании с качественным кашемировым свитером создаст уютный, но при этом изысканный образ в стиле "тихой роскоши".

Комбинезон с акцентом на талии

Альтернатива вечернему платью. Выбирайте модели из струящихся тканей с асимметричным верхом или кейпом — этот тренд будет на пике популярности в 2026 году.

Советы для женщин 40+

Избегайте "холода". Черный, серый и темно-синий цвета в 2026 году считаются антагонистами огненной стихии. Если вы все же выбрали темный наряд, обязательно добавьте яркие "огненные" акценты: золотые украшения, красную помаду или туфли в цвете металлик.

Текстура имеет значение. Год Лошади приветствует тактильность. Обратите внимание на бархат, шелк, атлас и отделку из перьев или меха.

Аксессуары. Сделайте ставку на крупные украшения — массивные цепи, броши или серьги-шандельеры. Минимализм в аксессуарах в эту новогоднюю ночь уступает место осознанной роскоши.

Напомним, что главным фаворитом праздника станет красный и вся "огненная" палитра. Ранее мы писали, в чем встретить год Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу.