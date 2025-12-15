Пенсионный возраст есть, а выплат — нет: кому не светит пенсия в 60 лет в Украине

При недостаточном стаже пенсию по возрасту назначают в 63 или 65 лет

В Украине право на назначение пенсии по возрасту зависит не только от достижения 60-ти лет, но и от наличия необходимого страхового стажа. В 2026 году требование к продолжительности стажа для выхода на пенсию в 60 лет — 33 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответе на запрос "Телеграфа". Заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко объяснила, что условия выхода на пенсию определяются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она отметила, что если в 60 лет у человека нет необходимых 33 лет страхового стажа, закон предусматривает возможность назначения выплат в более позднем возрасте — при меньшей продолжительности стажа.

Если страхового стажа не хватает для назначения пенсии по возрасту 60 лет, то пенсия может быть назначена после достижения возраста 63 или 65 лет, когда требуется меньшая продолжительность страхового стажа. Для выхода на пенсию по возрасту в 2026 году в возрасте 63 года необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа, в возрасте 65 лет – не менее 15 лет страхового стажа Ирина Ковпашко, заместитель Председателя правления ПФУ

Напомним, постепенное повышение требований к страховому стажу является частью пенсионной реформы, действующей в Украине с 2018 года. Она предусматривает ежегодное увеличение минимального количества лет стажа, необходимого для ухода на пенсию в 60 лет. Приближающимся к пенсионному возрасту гражданам следует заранее проверять свой страховой стаж и, при необходимости, позаботиться о его официальном зачислении — оцифровать трудовую книжку.

