Пенсия под угрозой: как законно "докупить" стаж и выйти на отдых в 60

Как работает механизм докупки страхового стажа и сколько стоит за месяц

Если для своевременного ухода на пенсию в 60 лет стажа не хватает, его можно "докупить". Это возможно благодаря добровольному участию в системе государственного пенсионного страхования.

Что нужно знать:

Получить стаж можно через Пенсионный фонд Украины или через Государственную налоговую службу

Докупить стаж можно онлайн, заключив электронный договор

Платить можно как за себя, так и за другого человека

В 2025 году минимальный взнос за месяц – 1 760 грн (22% от минимальной зарплаты)

Заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко в ответе на запрос "Телеграфа" пояснила, что есть два механизма, которые позволяют это сделать. "Купить" стаж можно у Пенсионного фонда или через Государственную налоговую службу Украины. Чтобы докупить стаж за предыдущие периоды, нужно заключить соответствующий договор об уплате единого взноса с органом налоговой службы по месту жительства.

Как "докупить" страховой стаж в Пенсионном фонде

Сделать это можно онлайн. Докупить могут как работающие, так и не работающие граждане. Платить можно не только за себя, но и за другого человека.

Важно! Лицо, за которое платят взносы, должно быть внесено в Реестр застрахованных лиц (данные о людях, за которых хотя бы один раз в жизни уплачивали страховые взносы) и не должно быть пенсионером.

Механизм "покупки" стажа

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Заключить электронный договор о добровольной уплате взносов.

о добровольной уплате взносов. Авторизоваться одним из способов:

квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Действие.

GOV.ID.

Подписать типовой договор онлайн.

Сколько нужно заплатить, чтобы засчитали месяц стажа

Сумму и периодичность вкладов человек определяет сам. Можно платить регулярно или за отдельные месяцы – в зависимости от возможностей. Чтобы засчитать полнолуние страхового стажа, взнос должен быть не менее минимального. В 2025 году минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен в месяц – это 22% от минимальной зарплаты 8 000 грн. Взносы зачисляются автоматически после поступления средств, а уведомление появится в личном кабинете на портале ПФУ того, за кого платили.

