Уборка без лишних усилий и затрат: что добавить в воду, чтобы дом был чище намного дольше (видео)

Глицерин и йод спасут вас от пыли и грязи

Если кажется, что пыль у вас дома появляется быстрее, чем новые сообщения в мессенджерах, проблема не в вас и не в том, что вы "редко убираете". Есть хорошая новость — есть простые лайфхаки, которые не маскируют грязь и не смывают ее, а предотвращают ее появление.

Простыми способами поделилась блогер в ТикТок. Минимум усилий – максимум эффекта.

Как избавиться от пыли на мебели

Чтобы не вытирать пыль каждый день, в воду для уборки следует добавить немного глицерина. После такого протирания на поверхности мебели образуется незаметная защитная пленка, которая уменьшает осадок пыли.

Для этого в тёплую воду добавьте несколько капель глицерина, смочите мягкую тряпку или салфетку из микрофибры и протрите мебель, не оставляя лишней влаги. Эффект прост – поверхности дольше остаются чистыми, а пыль не "прилипает" так быстро.

Как мыть пол гораздо реже

Глицерин работает не только с мебелью. Если добавить его в воду для мытья полов, поверхность после высыхания выглядит более отполированной и ухоженной. Преимущества этого способа – пол дольше выглядит чистым, меньше разводов, легкий глянец без химии. Но будьте осторожны – избыток глицерина может сделать поверхность скользкой.

Чем промыть окна, чтобы они долго были чистыми

Чтобы окна не просто сверкали, но и медленнее загрязнялись, в финальном этапе мытья можно использовать воду с йодом. Этот метод работает только после полноценной мойки окон обычным способом – с очисткой от пыли, грязи и следов.

Женщина натирает окно. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В чистую воду добавляем несколько капель йода, протираем стекло тряпкой из микрофибры. После этого полируем поверхность бумажным полотенцем. Такой способ помогает избежать разводов и создает эффект, при котором окна дольше выглядят чистыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить деревянные приборы от запахов и сладостей. Ложки и лопатки будут блестеть.