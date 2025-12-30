Прибирання без зайвих зусиль і витрат: що додати у воду, щоб дім був чистішим набагато довше (відео)

Гліцерин і йод врятують вас від пилу та бруду

Якщо здається, що пил у вас вдома з'являється швидше, ніж нові повідомлення в месенджерах, — проблема не у вас і не в тому, що ви "рідко прибираєте". Є гарна новина — є прості лайфхаки, які не маскують бруд і не змивають його, а запобігають його появі.

Простими способами поділилася блогерка в ТікТок. Мінімум зусиль — максимум ефекту.

Як позбутися пилу на меблях

Щоб не витирати пил щодня, у воду для прибирання варто додати трохи гліцерину. Після такого протирання на поверхні меблів утворюється непомітна захисна плівка, яка зменшує осідання пилу.

Для цього у теплу воду додайте кілька крапель гліцерину, змочіть м’яку ганчірку або серветку з мікрофібри і протріть меблі, не залишаючи зайвої вологи. Ефект простий — поверхні довше залишаються чистими, а пил не "прилипає" так швидко.

Як мити підлогу набагато рідше

Гліцерин працює не лише з меблями. Якщо додати його у воду для миття підлоги, поверхня після висихання виглядає більш відполірованою і доглянутою. Переваги цього способу — підлога довше виглядає чистою, менше розводів, легкий глянець без хімії. Але будьте обережні — надлишок гліцерину може зробити поверхню слизькою.

Чим помити вікна, щоб вони довго були чистими

Щоб вікна не просто блищали, а й повільніше забруднювалися, у фінальному етапі миття можна використати воду з йодом. Цей метод працює тільки після повноцінного миття вікон звичайним способом — з очищенням від пилу, бруду й слідів.

Жінка натирає вікно. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

У чисту воду додаємо кілька крапель йоду, протираємо скло ганчіркою з мікрофібри. Після цього поліруємо поверхню паперовим рушником. Такий спосіб допомагає уникнути розводів і створює ефект, за якого вікна довше виглядають чистими.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити дерев’яні прибори від запахів та присмаків. Ложки та лопатки будуть блищати.