Ложки и лопатки будут сверкать: как очистить деревянные приборы от запахов и привкусов

Чтобы ложки и лопатки были чистыми, нужно регулярно их очищать, а не просто мыть

У многих на кухне есть деревянные ложки или лопатки. Это незаменимые приборы на кухне, которые используются каждый день для приготовления пищи. Однако кухонный инвентарь из дерева имеет свойство впитывать запахи и вкусы, что может повлиять на приготовление блюд и быть просто неприятным.

"Телеграф" рассказывает лайфхак, который поможет быстро и без усилий максимально очистить деревянные ложки и лопатки от грязи, запахов и привкусов.

Как очистить деревянные приборы?

Деревянные ложки хранят не только вкус, но и запахи, поэтому очень важно тщательно за ними ухаживать и регулярно очищать, пишет Express. Кроме обычного мытья, есть лайфхак, который сделает деревянные приборы идеально чистыми и без запахов.

Фото: сгенерировано Gemini

Все что нужно сделать — это прокипятить их в воде. Положите ложки и лопатки из дерева в кастрюлю с водой, доведите до кипения и спустя несколько минут выключите огонь. Оставьте приборы в этой кастрюле на 20-30 минут и потом промойте под проточной водой.

После такой процедуры деревянные ложки и лопатки будут максимально очищены и избавятся от посторонних запахов и привкусов. Повторять эту процедуру нужно регулярно — примерно раз в месяц, тогда приборы всегда будут чистыми и сверкающими.

