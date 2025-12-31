Ви точно будете в центрі уваги: найкрасивіші та найоригінальніші тости на Новий рік

Під час святкового застілля важливо сказати гарні слова

Новий рік – час святкування, вечірок та великих застіль. В Україні є традиція говорити тости за столом, у яких потрібно щось побажати та сказати гарні слова для всіх присутніх на святі. Щоб не впасти обличчям у багнюку, варто завчити гарний тост, щоб сказати його за столом.

"Телеграф" підготував добірку гарних та оригінальних тостів для новорічного застілля, щоб ви були у центрі уваги.

Новорічні тости на рік Червоного Вогняного Коня

Нехай у 2026 році Вогняний Кінь домчить вас до найзаповітніших цілей на надзвуковій швидкості. Бажаю, щоб будь-яка перешкода на шляху розлетілася в пилюку під ударом копит, а удача сама йшла до вас у руки. За нашу стрімку перемогу у всіх починаннях!

***

Давайте вип’ємо за те, щоб у рік Вогняного Коня наше серце горіло пристрастю, а не тривогою. Нехай енергія цієї стихії дає сили на великі справи та зігріває ваш будинок затишком. Нехай життя буде таким самим яскравим, як святковий феєрверк!

***

Бажаю у новому році впевнено триматися у сідлі та завжди контролювати ситуацію. Нехай Вогняний Кінь принесе у ваш дім достаток, шляхетність та вірних друзів, готових поділити з вами будь-яку дорогу. За успіх, який уже скаче нам назустріч!

***

Нехай 2026 стане часом яскравих змін і нестримного руху вперед. Бажаю вам кінського здоров’я, сталевої витримки та вогняного оптимізму у кожному дні. П’ємо за те, щоб кожен стрибок у невідомість цього року виявлявся стрибком у щастя!

***

Кінь — тварина вірна і сильна, так нехай і ваше коло спілкування складається тільки з надійних людей. Бажаю, щоб вогненна стихія року випалила всі старі образи та висвітлила шлях до нових вершин. За те, щоб наш "табун" у новому році став ще міцнішим і щасливішим!

Веселі та прикольні тости

Бажаю у 2026 році пахати як породистий скакун, але при цьому зовсім не втомлюватись! Нехай Вогняний Кінь принесе стільки грошей, щоби на них можна було купити не тільки овес, а й особистий острів. П’ємо за те, щоб у Новому році ми іржали лише від щастя!

***

Нехай у новому році у вас буде стільки енергії, щоби сусіди думали, ніби у вас у вітальні оселився табун. Бажаю не зустрічати на своєму шляху "темних лошадок" і завжди стрибати у бік винного льоху чи океану. За те, щоб наші підкови завжди були золотими, а гаманці бездонними!

***

Давайте вип’ємо за те, щоб Вогняний Кінь не наступив нам на улюблені мозолі, а акуратно перестрибнув через усі наші проблеми. Нехай ваше життя 2026-го буде як на іподромі: драйв, азарт і ви завжди головний фаворит. І нехай єдиним "хомутом" на шиї буде дороге кольє чи стильна краватка!

***

Бажаю вам у 2026 році такої швидкості, щоб інфляція та дедлайн просто не могли вас наздогнати. Нехай Вогняний Кінь подарує вам сталеве здоров’я, щоби печінка не знала втоми, а ноги самі несли в танець. За те, щоб ми завжди були на коні, а не під сідлом у обставин!

***

П’ю за те, щоб у рік Вогняного Коня у нас завжди був привід для "іго-го" від захоплення! Нехай вогонь в очах не гасне, навіть якщо в келиху вже показлося дно. Бажаю, щоб ваше життя було наповнене галопом удачі та риссю достатку, а всі "клячі" обходили ваш будинок стороною!

