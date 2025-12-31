Рус

Ви точно будете в центрі уваги: найкрасивіші та найоригінальніші тости на Новий рік

Галина Струс
Дуже важливо сказати гарний тост за новорічним столом Новина оновлена 31 грудня 2025, 08:54
Дуже важливо сказати гарний тост за новорічним столом. Фото Колаж "Телеграф"

Під час святкового застілля важливо сказати гарні слова

Новий рік – час святкування, вечірок та великих застіль. В Україні є традиція говорити тости за столом, у яких потрібно щось побажати та сказати гарні слова для всіх присутніх на святі. Щоб не впасти обличчям у багнюку, варто завчити гарний тост, щоб сказати його за столом.

"Телеграф" підготував добірку гарних та оригінальних тостів для новорічного застілля, щоб ви були у центрі уваги.

Новорічні тости на рік Червоного Вогняного Коня

Нехай у 2026 році Вогняний Кінь домчить вас до найзаповітніших цілей на надзвуковій швидкості. Бажаю, щоб будь-яка перешкода на шляху розлетілася в пилюку під ударом копит, а удача сама йшла до вас у руки. За нашу стрімку перемогу у всіх починаннях!

***

Давайте вип’ємо за те, щоб у рік Вогняного Коня наше серце горіло пристрастю, а не тривогою. Нехай енергія цієї стихії дає сили на великі справи та зігріває ваш будинок затишком. Нехай життя буде таким самим яскравим, як святковий феєрверк!

тости на новий рік, побажання на новий рік

***

Бажаю у новому році впевнено триматися у сідлі та завжди контролювати ситуацію. Нехай Вогняний Кінь принесе у ваш дім достаток, шляхетність та вірних друзів, готових поділити з вами будь-яку дорогу. За успіх, який уже скаче нам назустріч!

***

Нехай 2026 стане часом яскравих змін і нестримного руху вперед. Бажаю вам кінського здоров’я, сталевої витримки та вогняного оптимізму у кожному дні. П’ємо за те, щоб кожен стрибок у невідомість цього року виявлявся стрибком у щастя!

***

Кінь — тварина вірна і сильна, так нехай і ваше коло спілкування складається тільки з надійних людей. Бажаю, щоб вогненна стихія року випалила всі старі образи та висвітлила шлях до нових вершин. За те, щоб наш "табун" у новому році став ще міцнішим і щасливішим!

тости на новий рік, побажання на новий рік

Веселі та прикольні тости

Бажаю у 2026 році пахати як породистий скакун, але при цьому зовсім не втомлюватись! Нехай Вогняний Кінь принесе стільки грошей, щоби на них можна було купити не тільки овес, а й особистий острів. П’ємо за те, щоб у Новому році ми іржали лише від щастя!

***

Нехай у новому році у вас буде стільки енергії, щоби сусіди думали, ніби у вас у вітальні оселився табун. Бажаю не зустрічати на своєму шляху "темних лошадок" і завжди стрибати у бік винного льоху чи океану. За те, щоб наші підкови завжди були золотими, а гаманці бездонними!

***

Давайте вип’ємо за те, щоб Вогняний Кінь не наступив нам на улюблені мозолі, а акуратно перестрибнув через усі наші проблеми. Нехай ваше життя 2026-го буде як на іподромі: драйв, азарт і ви завжди головний фаворит. І нехай єдиним "хомутом" на шиї буде дороге кольє чи стильна краватка!

тости на новий рік, побажання на новий рік

***

Бажаю вам у 2026 році такої швидкості, щоб інфляція та дедлайн просто не могли вас наздогнати. Нехай Вогняний Кінь подарує вам сталеве здоров’я, щоби печінка не знала втоми, а ноги самі несли в танець. За те, щоб ми завжди були на коні, а не під сідлом у обставин!

***

П’ю за те, щоб у рік Вогняного Коня у нас завжди був привід для "іго-го" від захоплення! Нехай вогонь в очах не гасне, навіть якщо в келиху вже показлося дно. Бажаю, щоб ваше життя було наповнене галопом удачі та риссю достатку, а всі "клячі" обходили ваш будинок стороною!

Раніше "Телеграф" публікував календар на січень 2026 року. Скільки вихідних та свят буде в українців.

