Он на 20-гривневой банкноте: история главного символа города Львовского оперного театра (фото)

Львовская опера — сердце культурной жизни города

В центре Львова стоит здание, которое узнают почти все — театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Его фасад украшен скульптурами и барельефами, а внутри скрывается настоящая жемчужина искусства. Его смело можно назвать одним из символов города.

Он работает уже более 100 лет и может вместить в своем зале 1100 зрителей. "Телеграф" написал краткую историю оперного театра и чем он впечатляет сегодня.

Более 100 лет истории в центре Львова: как рождался театр оперы и балета

Львовский театр оперы и балета находится в самом центре города на проспекте Свободы, 28. Он назван в честь известной украинской певицы Соломии Крушельницкой и является одной из главных культурных достопримечательностей Львова.

Фасад оперы. Фото: Wikipedia

Строительство театра началось в 1897 году по проекту архитектора Зигмунта Горголевского. Он открылся в октябре 1900 года оперой "Янек", а главную роль исполнил украинский тенор Александр Мишуга. На открытии присутствовали известные композиторы, писатели и театральные делегации из разных стран.

Строительство театра и которое он выглядел в 1928 году. Фото: коллаж "Телеграфа"

В 1920–1930-е годы театр назывался Большой городской театр и ставил классические оперы Верди, Чайковского, Бизе и балеты. В 1934 году его закрыли из-за финансовых проблем, а после присоединения Львова к СССР в 1939 году театр преобразовали в государственный. Тогда в репертуар добавили украинские оперы Николая Лысенко и Гулака-Артемовского.

Во время Второй мировой войны театр работал, ставили оперы итальянских и немецких композиторов, а коллектив даже гастролировал в Дрогобыче. После войны репертуар пополнился произведениями украинских композиторов. В 1961 году театр получил статус Академического.

В независимой Украине театр получил имя Соломии Крушельницкой, а в 2005 году ему присвоили статус Национального. В 2020 году площадь перед театром обновили, установили сухой фонтан, и она стала любимым местом для жителей и туристов.

Интерьер театра

Здание театра очень красивое: оно выполнено в стиле неоренессанса с элементами необарокко и модерна. Фасад украшают скульптуры, а главная – "Слава" – символизирует триумф и вдохновение. Внутри есть вестибюль, фойе, зеркальный зал и большой зрительный зал на 1000 мест. Особой изюминкой является занавес "Парнас", нарисованный в Риме.

Скульптура "Славы" на крыше здания. Фото: коллаж "Телеграфа"

Интерьер. Фото: коллаж "Телеграфа"

Занавес «Парнас». Фото: коллаж "Телеграфа"

В то же время, театр изобразили на 20-гривневой банкноте образца 2003 года и НБУ создал юбилейную монету "100 лет Львовскому театру оперы и балета".

Изображение театра на банкноте и монете. Фото: коллаж "Телеграфа"

