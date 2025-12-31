Він на 20-гривневій банкноті: історія головного символу міста Львівського оперного театру (фото)

Львівська опера — серце мистецького життя міста

У центрі Львова стоїть будівля, яку впізнають майже всі — театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Його фасад прикрашений скульптурами й барельєфами, а всередині ховається справжній скарб мистецтва. Його сміло можна називати одним із символів міста.

Він працює вже понад 100 років і може вмістити у своєму залі 1100 глядачів. "Телеграф" написав коротку історію оперного театру та чим він вражає сьогодні.

Понад 100 років історії у центрі Львова: як народжувався театр опери та балету

Львівський театр опери та балету знаходиться в самому центрі міста на проспекті Свободи, 28. Він названий на честь відомої української співачки Соломії Крушельницької і є однією з головних культурних пам’яток Львова.

Фасад опери. Фото: Wikipedia

Будівництво театру почалося в 1897 році за проєктом архітектора Зиґмунта Ґорґолевського. Відкрився він у жовтні 1900 року оперою "Янек", а головну роль виконав український тенор Олександр Мишуга. На відкритті були присутні відомі композитори, письменники та театральні делегації з різних країн.

Будівництво театру та який він мав вигляд в 1928 році. Фото: колаж "Телеграфу"

У 1920–1930-х роках театр називався Великий міський театр і ставив класичні опери Верді, Чайковського, Бізе та балети. У 1934 році його закрили через фінансові проблеми, а після приєднання Львова до СРСР у 1939 році театр перетворили на державний. Тоді до репертуару додали українські опери Миколи Лисенка та Гулака-Артемовського.

Під час Другої світової війни театр працював, ставили опери італійських та німецьких композиторів, а колектив навіть гастролював у Дрогобичі. Після війни репертуар поповнився творами українських композиторів. У 1961 році театр отримав статус Академічного.

У незалежній Україні театр отримав ім’я Соломії Крушельницької, а у 2005 році йому присвоїли статус Національного. У 2020 році площу перед театром оновили, встановили сухий фонтан, і вона стала улюбленим місцем для мешканців та туристів.

Інтер'єр театру

Будівля театру дуже красива: вона виконана у стилі неоренесансу з елементами необароко та модерну. Фасад прикрашають скульптури, а головна – "Слава" – символізує тріумф і натхнення. Всередині є вестибюль, фоє, дзеркальна зала та велика глядацька зала на 1000 місць. Особливою родзинкою є завіса "Парнас", намальована у Римі.

Скульптура «Слави» на даху будівлі. Фото: колаж "Телеграфу"

Інтер'єр. Фото: колаж "Телеграфу"

Завіса «Парнас». Фото: колаж "Телеграфу"

Водночас театр зобразили на 20-гривневій банкноті зразка 2003 року та НБУ створив ювілейну монету "100 років Львівському театру опери та балету".

Зображення театру на банкноті та монеті. Фото: колаж "Телеграфу"

