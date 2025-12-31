Рус

Він на 20-гривневій банкноті: історія головного символу міста Львівського оперного театру (фото)

Марина Бондаренко
Львів
Львів. Фото Колаж "Телеграфу"

Львівська опера — серце мистецького життя міста

У центрі Львова стоїть будівля, яку впізнають майже всі — театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Його фасад прикрашений скульптурами й барельєфами, а всередині ховається справжній скарб мистецтва. Його сміло можна називати одним із символів міста.

Він працює вже понад 100 років і може вмістити у своєму залі 1100 глядачів. "Телеграф" написав коротку історію оперного театру та чим він вражає сьогодні.

Понад 100 років історії у центрі Львова: як народжувався театр опери та балету

Львівський театр опери та балету знаходиться в самому центрі міста на проспекті Свободи, 28. Він названий на честь відомої української співачки Соломії Крушельницької і є однією з головних культурних пам’яток Львова.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
Фасад опери. Фото: Wikipedia

Будівництво театру почалося в 1897 році за проєктом архітектора Зиґмунта Ґорґолевського. Відкрився він у жовтні 1900 року оперою "Янек", а головну роль виконав український тенор Олександр Мишуга. На відкритті були присутні відомі композитори, письменники та театральні делегації з різних країн.

Будівництво Львівського національного академічного театра опери та балету імені Соломії Крушельницької
Будівництво театру та який він мав вигляд в 1928 році. Фото: колаж "Телеграфу"

У 1920–1930-х роках театр називався Великий міський театр і ставив класичні опери Верді, Чайковського, Бізе та балети. У 1934 році його закрили через фінансові проблеми, а після приєднання Львова до СРСР у 1939 році театр перетворили на державний. Тоді до репертуару додали українські опери Миколи Лисенка та Гулака-Артемовського.

Під час Другої світової війни театр працював, ставили опери італійських та німецьких композиторів, а колектив навіть гастролював у Дрогобичі. Після війни репертуар поповнився творами українських композиторів. У 1961 році театр отримав статус Академічного.

У незалежній Україні театр отримав ім’я Соломії Крушельницької, а у 2005 році йому присвоїли статус Національного. У 2020 році площу перед театром оновили, встановили сухий фонтан, і вона стала улюбленим місцем для мешканців та туристів.

Інтер'єр театру

Будівля театру дуже красива: вона виконана у стилі неоренесансу з елементами необароко та модерну. Фасад прикрашають скульптури, а головна – "Слава" – символізує тріумф і натхнення. Всередині є вестибюль, фоє, дзеркальна зала та велика глядацька зала на 1000 місць. Особливою родзинкою є завіса "Парнас", намальована у Римі.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
Скульптура «Слави» на даху будівлі. Фото: колаж "Телеграфу"
Який вигляд має інтер'єр Львівського оперного театру
Інтер'єр. Фото: колаж "Телеграфу"
Завіса «Парнас», намальована у Римі польським художником Генриком Семирадським
Завіса «Парнас». Фото: колаж "Телеграфу"

Водночас театр зобразили на 20-гривневій банкноті зразка 2003 року та НБУ створив ювілейну монету "100 років Львівському театру опери та балету".

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької на банкноті та монеті
Зображення театру на банкноті та монеті. Фото: колаж "Телеграфу"

#Львів #Символ #Цікаве #Львівський оперний театр