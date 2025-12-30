Укр

Его обезьяны прятались в Госпроме во время Второй мировой: как харьковский зоопарк стал визитной карточкой города (видео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зоопарк Новость обновлена 30 декабря 2025, 14:19
Зоопарк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Харьковскому зоопарку более 100 лет

В Харькове много известных символов, среди них — рынок "Барабашово", Госпром и зоопарк. Его история, коллекция животных и тематические зоны делают его особенным и интересным для посетителей всех возрастов.

Он работает с 1903 года и насчитывает множество животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу Украины. "Телеграф" рассказал, как он возник, что сохранил и чем поражает сегодня.

Харьковский зоопарк: более века в сердце города

Харьковский государственный зоологический парк — объект природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Открытый для посетителей с 1903 года, он расположен за садом имени Тараса Шевченко на улице Сумской, 35. Площадь зоопарка составляет около 15 гектаров.

Идея создания зоопарка возникла еще в 1890-х годах по инициативе профессора Александра Брандта. Первые здания появились на территории Университетского сада в 1895 году: птичник и пчеловодческо-шелководческая станция. В 1901–1906 годах открыли аквариум, позже использованный как террариум. Постепенно коллекция выросла: привозили млекопитающих и птиц из Аскании-Новой, появились пруды, вольеры для волков, лис, белых медведей, обезьян и львов.

Как выглядел вход в харьковский зоопарк в 1907–1919 годы
Вход в харьковский зоопарк 1907–1919 годы. Фото: Wikipedia

В 1920-х годах зоопарк восстановили после упадка. Построили слоновник, обезьяньи клетки и теплые вольеры для хищников. В 1928 году открыли зоомузей и кружок юных биологов. Коллекция пополнялась из-за рубежа: слоны, львы, леопарды, кенгуру, пеликаны, лебеди и другие животные.

Во время Второй мировой войны зоопарк работал даже под немецкой оккупацией. Посетителей принимали с 1942 года, среди животных были белые медведи, хищники, копытные, обезьяны и птицы. В августе 1943 года во время боев погибло большинство животных и были разрушены здания. Уцелели только 4 медведя, 5 обезьян и 1 волк. Существует городская легенда, что с декабря 1941 года зоопарковские обезьяны Гектор, Роза и Дези, сбежав из разрушенного обезьянника во время бомбардировки, жили в поврежденном здании Госпрома, как мы уже писали ранее.

Памятник макакам-резусам Гектора, Рози и Дези в Харькове
Три обезьяны, жившие в Госпроме во время Второй мировой. Фото: Wikipedia

После войны зоопарк восстановили и расширили вольеры для крупных животных. Позже условия для животных улучшили, построили новые вольеры и благоустроили пруды.

Масштабная реконструкция началась в 2016 году. Было инвестировано более 2 млрд грн, созданы новые тематические зоны. Большинство исторических зданий снесли, на их месте появились современные экспозиции и театр под открытым небом. После пятилетней реконструкции зоопарк открылся 23 августа 2021 года. Животных содержат в открытых вольерах, разделенных рвами, водоемами и стеклом, количество уменьшили с 7000 до 1170 особей, чтобы дать больше пространства.

Коллекция животных

Зоопарк является членом Евразийской и Европейской ассоциаций зоопарков, участвует в программах по сохранению редких видов. Коллекция насчитывает 1170 особей и 193 вида животных, включая виды, находящиеся под охраной международных организаций. Территория разделена на тематические зоны: "Тропа тигра", "Африканская саванна", "Африканское сафари", "Королевство слонов", "Планета обезьян", "Дикая Австралия", "Гондвана", "Южная Америка", "Жители гор", "Верблюды", "Аллигатор". Некоторые зоны находятся на реконструкции.

Какие животные живут в харьковском зоопарке
Жители зоопарка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Харьков мог иметь другое название.

Теги:
#Харьков #Зоопарк #Символ #Интересное