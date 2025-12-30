Его обезьяны прятались в Госпроме во время Второй мировой: как харьковский зоопарк стал визитной карточкой города (видео)

Харьковскому зоопарку более 100 лет

В Харькове много известных символов, среди них — рынок "Барабашово", Госпром и зоопарк. Его история, коллекция животных и тематические зоны делают его особенным и интересным для посетителей всех возрастов.

Он работает с 1903 года и насчитывает множество животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу Украины. "Телеграф" рассказал, как он возник, что сохранил и чем поражает сегодня.

Харьковский зоопарк: более века в сердце города

Харьковский государственный зоологический парк — объект природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Открытый для посетителей с 1903 года, он расположен за садом имени Тараса Шевченко на улице Сумской, 35. Площадь зоопарка составляет около 15 гектаров.

Идея создания зоопарка возникла еще в 1890-х годах по инициативе профессора Александра Брандта. Первые здания появились на территории Университетского сада в 1895 году: птичник и пчеловодческо-шелководческая станция. В 1901–1906 годах открыли аквариум, позже использованный как террариум. Постепенно коллекция выросла: привозили млекопитающих и птиц из Аскании-Новой, появились пруды, вольеры для волков, лис, белых медведей, обезьян и львов.

Вход в харьковский зоопарк 1907–1919 годы. Фото: Wikipedia

В 1920-х годах зоопарк восстановили после упадка. Построили слоновник, обезьяньи клетки и теплые вольеры для хищников. В 1928 году открыли зоомузей и кружок юных биологов. Коллекция пополнялась из-за рубежа: слоны, львы, леопарды, кенгуру, пеликаны, лебеди и другие животные.

Во время Второй мировой войны зоопарк работал даже под немецкой оккупацией. Посетителей принимали с 1942 года, среди животных были белые медведи, хищники, копытные, обезьяны и птицы. В августе 1943 года во время боев погибло большинство животных и были разрушены здания. Уцелели только 4 медведя, 5 обезьян и 1 волк. Существует городская легенда, что с декабря 1941 года зоопарковские обезьяны Гектор, Роза и Дези, сбежав из разрушенного обезьянника во время бомбардировки, жили в поврежденном здании Госпрома, как мы уже писали ранее.

Три обезьяны, жившие в Госпроме во время Второй мировой. Фото: Wikipedia

После войны зоопарк восстановили и расширили вольеры для крупных животных. Позже условия для животных улучшили, построили новые вольеры и благоустроили пруды.

Масштабная реконструкция началась в 2016 году. Было инвестировано более 2 млрд грн, созданы новые тематические зоны. Большинство исторических зданий снесли, на их месте появились современные экспозиции и театр под открытым небом. После пятилетней реконструкции зоопарк открылся 23 августа 2021 года. Животных содержат в открытых вольерах, разделенных рвами, водоемами и стеклом, количество уменьшили с 7000 до 1170 особей, чтобы дать больше пространства.

Коллекция животных

Зоопарк является членом Евразийской и Европейской ассоциаций зоопарков, участвует в программах по сохранению редких видов. Коллекция насчитывает 1170 особей и 193 вида животных, включая виды, находящиеся под охраной международных организаций. Территория разделена на тематические зоны: "Тропа тигра", "Африканская саванна", "Африканское сафари", "Королевство слонов", "Планета обезьян", "Дикая Австралия", "Гондвана", "Южная Америка", "Жители гор", "Верблюды", "Аллигатор". Некоторые зоны находятся на реконструкции.

Жители зоопарка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Харьков мог иметь другое название.