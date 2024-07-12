Не только прививки и стоматолог: каких врачей следует посетить перед мобилизацией

Перед мобилизацией лучше проверить состояние здоровья

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Перед мобилизацией следует посетить некоторых врачей.

Об этом пишет НСЗУ. Там рассказали, какие прививки необходимо сделать и каких врачей посетить перед мобилизацией.

Сперва следует проверить, работает ли семейный врач, с которым заключена декларация. Если нет — то нужно составить новую.

Стоит наведаться к семейному врачу. В случае необходимости он может выдать направление на определенные обследования или на консультацию к другому медицинскому специалисту.

Если по состоянию здоровья вам необходимо принимать "Доступные лекарства", следует договориться с врачом о дистанционной связи. Врач может выписать е-рецепт даже без вашего присутствия. Получить их можно бесплатно либо с небольшой оплатой.

Также стоит проверить наличие прививок — например, от столбняка или гепатита В. Некоторые из них бесплатны, а за некоторые придется заплатить.

Кроме того, в НСЗУ посоветовали также посетить стоматолога.

"Программа медицинских гарантий не покрывает плановую стоматологическую помощь взрослым, но лучше вовремя выявить проблемы с зубами и предотвратить осложнения", — добавили в НСЗУ.

Ранее мы писали, какой возраст лучше всего для мобилизации. Также "Телеграф" рассказывал, кого призовут в армию после 16 июля и какие специальности нужны в ВСУ.