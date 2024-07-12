Не только прививки и стоматолог: каких врачей следует посетить перед мобилизацией
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Перед мобилизацией лучше проверить состояние здоровья
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Перед мобилизацией следует посетить некоторых врачей.
Об этом пишет НСЗУ. Там рассказали, какие прививки необходимо сделать и каких врачей посетить перед мобилизацией.
Сперва следует проверить, работает ли семейный врач, с которым заключена декларация. Если нет — то нужно составить новую.
Стоит наведаться к семейному врачу. В случае необходимости он может выдать направление на определенные обследования или на консультацию к другому медицинскому специалисту.
Если по состоянию здоровья вам необходимо принимать "Доступные лекарства", следует договориться с врачом о дистанционной связи. Врач может выписать е-рецепт даже без вашего присутствия. Получить их можно бесплатно либо с небольшой оплатой.
Также стоит проверить наличие прививок — например, от столбняка или гепатита В. Некоторые из них бесплатны, а за некоторые придется заплатить.
Кроме того, в НСЗУ посоветовали также посетить стоматолога.
"Программа медицинских гарантий не покрывает плановую стоматологическую помощь взрослым, но лучше вовремя выявить проблемы с зубами и предотвратить осложнения", — добавили в НСЗУ.
Ранее мы писали, какой возраст лучше всего для мобилизации. Также "Телеграф" рассказывал, кого призовут в армию после 16 июля и какие специальности нужны в ВСУ.